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Književni svet s nestrpljenjem će gledati danas ka Stokholmu jer će u 13 sati nova stalna sekretarka Švedske akademije Ingrid Karlberg izaći pred novinare i saopštiti kome pripada Nobelova nagrada za književnost za 2026. Time će biti završen dug proces izbora, koji je zvanično počeo još godinu dana ranije. Švedska akademija je telo zaduženo za dodelu nagrade. Čini je 18 članova iz sveta književnosti, akademske zajednice i intelektualnog života. U septembru prethodne godine Nobelov komitet Akademije šalje obrasce stotinama osoba i organizacija koje imaju pravo da predlažu kandidate za Nobelovu nagradu za književnost.

Foto: Promo



- Spisak kandidata može da obuhvati i do 200 imena godišnje - objašnjava Žizel Sapiro, jedna od vodećih saradnica francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja.



Pobednik se bira od pet imena. Tokom leta članovi Akademije čitaju dela predloženih kandidata i međusobno ih razmatraju. Početkom oktobra odluka se objavljuje. Po kojim kriterijumima Akademija donosi odluku, to najradije zadržava za sebe.

Prošle godine nagrada je dodeljena mađarskom piscu Laslu Krasnahorkaiju.

Džan Sjue Foto: Andrew Eaton / Alamy / Profimedi

Prvi put na kladionicama nema izrazitog favorita. Najveće šanse ovog puta, kako piše Liberti hab, ima sedamdesettrogodišnja kineska avangardna književnica Džan Sjue, u čijem se literarnom opusu ističu romani "Proboj", "Poslednji ljubavnik, "Granica", "Ljubav u novom milenijumu", koji je 2019. godine ušao u širi izbor za Bukerovu nagradu. Za petama joj je godinama prvi ili drugi favorit čuveni Haruki Murakami (77) i osamdesetsedmogodišnji australijski pisac Džerald Marnejn.

Haruki Murakami Foto: Cornelius Poppe/NTB Scanpix

Visoko, među prvih deset, kotiraju se i popularni pisci poput Kanađanke Margaret Atvud, Amerikanca Tomasa Pinčona i Francuza Mišela Uelbeka, ali i Pulicerom nagrađena meksička autorka Kristina Rivera Garza, španski pisac Enrike Vila-Matas, portugalska književnica Lidija Horke i ruska Ljudmila Ulicka.

Foto: Petar Aleksić