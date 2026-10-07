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Šesnaesti Međunarodni festival drama i serija Fedis svečano je otvoren u Domu omladine Beograda, čime je počela trodnevna smotra posvećena najboljim domaćim televizijskim ostvarenjima. Na ceremoniji otvaranja uručena su i posebna priznanja, Prva zvezdica, mladim glumcima koji su se svojim talentom i ulogama izdvojili tokom protekle godine.

Prve zvezdice za Alena, bliznakinje Anju i Nađu, Vasilija, Jakšu i Todora Foto: Damir Dervišagić

Nagrađeni su Alen Selimi za ulogu malog Džeja u seriji "Nedelja", Lana i Nađa Pešut za role Ane i Marije seriju "Pasjača", Vasilije Milić za ulogu seriji "Zvaćeš me Varvara", Jakša Prpić za film "Bauk", kao i Todor Jovanović za ulogu Hajduka u filmu "Hajduk u Beogradu".

Kako je izgledalo snimanje filma o "Dežju"

1/6 Vidi galeriju Alen Selimi oživeo lik malog Džeja u "Nedelji" Foto: Kurir TV



Nađa i Lana odlične su učenice osmog razreda, ali se više ne bave glumom. Treniraju odbojku i moderan balet već 10 godina. Jakši je ovo već treća nagrada, Todor i Vasilije planiraju da nastave da se bave glumom, kao i Alen. Mali Džej privukao najveću pažnju medija, ali je imao i veliku tremu.

- Braća su mi najviše pomogla da se spremim za ulogu Džeja. Tri meseca s njima sam učio tekst - kaže Alen, kome je najteže padalo ustajanje u pet sati zbog odlaska na snimanje.

Alen Selimi Foto: Damir Dervišagić



Mladog glumca su producenti našli u Skadarliji kako prodaje ruže i tako shvatili da je on pravi izbor za ulogu malog Džeja u filmu "Nedelja".

- Više ne radim taj posao. Dobio sam novu ulogu u seriji "Grad bola" - otkrio je Selimi.

Alen prima nagradu Foto: Damir Dervišagić

Džej je imao teško detinjstvo, odrastao u domu za nezbrinutu decu, a producenti su napomenuli da je mali Alen imao sličnu sudbinu kao i pevač.

- Mali Alen ima sličnu sudbinu kao Džej. Našli su ga dok je prodavao ruže u Skadarliji. Dobio je poziv za kasting, tamo otpevao pesmu "Nedelja" i uloga je bila njegova - rekao je producent filma Vladan Anđelković na konferenciji za medije uoči premijere.

Kako je režiser ovog ostvarenja Nemanja Ćeranić ispričao, Alen nije znao da čita, ali je uspeo da se spremi za ulogu malog Džeja.

Bonus video: Priča o glumcu Alenu koji igra malog Džeja