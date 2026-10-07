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Žiri nagrade „Zlatni triler“, koju dodeljuje Udruženja pisaca trilera - UPiT, odabrao je deset naslova koji su ušli u uži izbor za ovo prestižno regionalno priznanje.

U konkurenciji su bili romani objavljeni tokom 2025. godine, a žiri je među 37 pristiglih romana iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine izdvojio one najbolje.

Odluku je doneo isti tročlani žiri kao i prošle godine: dr Dean Duda, univerzitetski profesor književnosti iz Zagreba, Jasmina Marković Karović, urednica izdavačke kuće Urban Reads, i Srdan Golubović, reditelj i profesor na FDU.

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Enes Halilović Foto: Laguna

U uži izbor za „Zlatni triler“ ušli su sledeći naslovi:

- „Bekos“, Enes Halilović (Laguna, Srbija)

- „Boja straha“, Zoran Petrović (Laguna, Srbija)

- „Karota“, Darko Tuševljaković (Laguna, Srbija)

- „Otac“, Bojan Ljubenović (Laguna, Srbija)

- „Otpadnici, slučaj četvrti“, Anja Mijović (Čarobna knjiga, Srbija)

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Darko Tuševljaković Foto: Nemanja Nikolič

- „Skriveni u tišinama“, Bartul Vlahović (Naklada Fragment, Hrvatska).

- „Tama na rubu grada“, Bojan Marjanović (Čarobna knjiga, Srbija)

- „Ulm“, Bojan Vasić (Veseli četvrtak, Srbija)

- „Usta puna mora“, Jurica Pavičić (Stilus knjiga, Hrvatska)

- „U senci poretka“, Milko Štimac (Vulkan izdavaštvo, Srbija)

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Bojan Vasić Foto: Ustupljena fotografija

Dobitnik Nagrade udruženja pisaca trilera - UPiT za najbolji regionalni triler roman biće proglašen početkom decembra, u okviru drugog beogradskog Thrillerfesta.

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