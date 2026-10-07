Trka za najbolji regionalni triler: Žiri izabrao 10 naslova za uži izbor
- Žiri nagrade 'Zlatni triler' izdvojio je 10 naslova u uži izbor za regionalno priznanje, među 37 romana pristiglih iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH.
- U konkurenciji su romani objavljeni tokom 2025. godine, a odluku je doneo tročlani žiri u sastavu Dean Duda, Jasmina Marković Karović i Srdan Golubović.
Žiri nagrade „Zlatni triler“, koju dodeljuje Udruženja pisaca trilera - UPiT, odabrao je deset naslova koji su ušli u uži izbor za ovo prestižno regionalno priznanje.
U konkurenciji su bili romani objavljeni tokom 2025. godine, a žiri je među 37 pristiglih romana iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine izdvojio one najbolje.
Odluku je doneo isti tročlani žiri kao i prošle godine: dr Dean Duda, univerzitetski profesor književnosti iz Zagreba, Jasmina Marković Karović, urednica izdavačke kuće Urban Reads, i Srdan Golubović, reditelj i profesor na FDU.
U uži izbor za „Zlatni triler“ ušli su sledeći naslovi:
- „Bekos“, Enes Halilović (Laguna, Srbija)
- „Boja straha“, Zoran Petrović (Laguna, Srbija)
- „Otac“, Bojan Ljubenović (Laguna, Srbija)
- „Otpadnici, slučaj četvrti“, Anja Mijović (Čarobna knjiga, Srbija)
- „Skriveni u tišinama“, Bartul Vlahović (Naklada Fragment, Hrvatska).
- „Tama na rubu grada“, Bojan Marjanović (Čarobna knjiga, Srbija)
- „Usta puna mora“, Jurica Pavičić (Stilus knjiga, Hrvatska)
- „U senci poretka“, Milko Štimac (Vulkan izdavaštvo, Srbija)
Dobitnik Nagrade udruženja pisaca trilera - UPiT za najbolji regionalni triler roman biće proglašen početkom decembra, u okviru drugog beogradskog Thrillerfesta.