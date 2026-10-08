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Serija "Tvrđava" apsolutni je pobednik 16. Međunarodnog festivala drama i serija Fedis, koji je večeras završen u Domu omladine Beograd. Ostvarenje Radio-televizije Srbije i produkcijske kuće "Režim" proglašeno je najboljom TV serijom u sezoni 2025/2026, a uz glavnu nagradu osvojilo je još sedam Zlatnih antena, čime je sa ukupno osam priznanja oborilo rekord "Senki nad Balkanom" i obeležilo ovogodišnje izdanje festivala.

Darija Vučko u seriji Tvrđava Foto: aleksandarletic@yahoo.com/Photo Aleksandar Letic



Pored Zlatne antene za najbolju seriju, priznanja su pripala producentu i kreatoru Mirku Stojkoviću, reditelju Saši Hajdukoviću, kostimografkinji Jeleni Stefanović, kompozitoru Petru Bilbiji, ekipi montažera, glumcu Jovi Maksiću za najbolju mušku epizodnu ulogu, kao i Dariji Vučko, koja je proglašena glumačkim otkrićem godine. Popularni tandem Darija Vučko i Ognjen Mićović poneo je i nagradu Ona.rs za najpopularniji glumački par.

Miodrag Dragićević Foto: Promo



Među ostalim laureatima, ekipa međunarodno hvaljene serije "Apsolutnih 100" osvojila je Zlatnu antenu "Siniša Pavić" za najbolji scenario, dok je Miodrag Dragičević nagrađen za najbolju glavnu mušku ulogu. Nina Nešković dobila je priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu u seriji "Kalup 3 - Škripac", čija je direktorka fotografije Maja Radošević nagrađena i za najbolju fotografiju. Branka Pujić osvojila je Zlatnu antenu za najbolju žensku epizodnu ulogu u seriji "12 reči 3".

Svetozar Cvetković Foto: Marko Karović