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Milena Dravić otvoreno je govorila da joj snimanje intimnih scena nije bilo prijatno i da zbog toga nije prihvatala svaki zahtev reditelja. Sonja Savić je, sa druge strane, objašnjavala zbog čega erotske scene u „Uni“ treba posmatrati kroz priču i odnose likova, umesto da se čitav film procenjuje samo na osnovu golotinje.

Foto: Printscreen Youtube/ YU Bombshells

Obe glumice govorile su o temi koja je privlačila veliku pažnju publike, ali se u njihovim izjavama pre svega prepoznaju lične granice i razumevanje uloge. Zanimljivo je i da ih povezuje upravo „Una“: dok je Sonja igrala naslovnu junakinju, Milena je tumačila suprugu profesora kojeg je igrao Rade Šerbedžija.

Milena Dravić: „Nisam pristajala da uradim sve što su tražili“

Milena Dravić pozira u mladosti Foto: Neoplanta Film/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iza Milene Dravić ostao je veliki broj filmskih i televizijskih uloga, ali je, prema njenim rečima, tek nekoliko ostvarenja podrazumevalo intimne scene. O neprijatnosti koju je tada osećala govorila je bez ulepšavanja, objašnjavajući da profesionalno iskustvo nije promenilo njen odnos prema takvim zahtevima.

- Snimala sam ja neke filmove u kojima sam imala intimne scene. Naravno, od toliko velikog broja filmova, takvih je bilo svega četiri ili pet. Mogu reći da sam prilikom snimanja takvih scena imala otpor. To je nešto u meni tako. Uvek sam pravila komplikacije rediteljima, jer nisam pristajala da uradim sve što su tražili. Mislim da svoj stav o takvim scenama neću nikad promeniti - govorila je glumica.

Milena Dravić Foto: Printscreen/RTS

Njeno priznanje odnosilo se na sopstveni doživljaj snimanja i ono na šta je bila spremna pred kamerom. Jasno je stavljala do znanja da postoje zahtevi koje neće prihvatiti, bez obzira na ulogu.

Sonja Savić branila je smisao scena u „Uni“

Film „Una“ Miloša Miše Radivojevića iz 1984. godine, nastao prema romanu Mome Kapora, prati odnos mlade studentkinje i profesora. Glavne uloge poverene su Sonji Savić i Radetu Šerbedžiji, a intimne scene postale su jedan od najkomentarisanijih delova ostvarenja.

Pogledajte u galeriji footgrafije iz filma "Una":

1/5 Vidi galeriju Sonja Savić i Rade Šerbedžija u filmu "Una". Foto: Printscreen/Youtube

Sonja je tada imala 23 godine. Dok se ona pred kamerama pojavljivala naga, njen stariji filmski partner u tim scenama uglavnom je ostajao delimično odeven. Glumica je objašnjavala da takav izbor proizlazi iz karaktera junaka i generacijskih razlika o kojima film govori.

- Film je dobio etiketu ne samo soft pornića, nego čak i porno filma, ali mene to ne uzbuđuje. Ljudi pogrešno postavljaju stvari i neprecizno govore. Zna se što su soft pornići i porno filmovi i u koju se svrhu prave. "Una" obiluje s tih pet-šest erotskih scena, ali se u filmu govori o raspadu međuljudskih odnosa, a seks je ravnodušan i agresivan. To je zbog umora muškog lika i neiskustva ženskog - rekla je Sonja svojevremeno i dodala:

Sonja Savić Foto: Rafan Rivas/AFP Profimedia

- Momo Kapor i redatelj filma hteli su da pokažu razliku generacija, jedne koja se lako skida i vodi ljubav i druge kod koje to ide malo teže. Šerbedžija je do tada na filmu napravio gotovo sve, i verujte mi da to što se profesor u filmu ne skida nema nikakve veze sa Šerbedžijom - zaključila je tada glumica.

Video: Komšije Milene Dravić i Dragana Nikolića sa primorja za Kurir