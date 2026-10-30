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Replike iz filmova "Tesna koža"nasmejla su generacije, a i dalje su kultne. Svi smo pratili zgode i nezgode mlađeg referenta Dimitrija Mite Pantića, njegove porodice i Srećka Šojića.

Pogledajte u galeriji fotografije Laneta Gutovića u ulozi Srećka Šojića:

1/15 Vidi galeriju Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u "Beloj lađi" Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, ceo serijal bio bi nezamisliv bez legendarnog Srećka Šojića koga je oživeo Milan Lane Gutović.

Čini se da u istoriji kinemtografije nijedan negativan lik nije bio toliko omiljen, a zahvalnost tome duguje se bardu domaćeg glumišta Lanetu Gutoviću i čuvenim opaskama.

Srećko Šojić Foto: Printscreen/Youtube

"Tačno se sećam da se toga ne sećam", "Lepa Brena za četiri osobe", "Dame i gospođe ne cveta cveće ni u naše preduzeće", "To te june neće mune", "Sve za preduzeće" i mnoge druge replike Srećka Šojića danas su kultne.

Međutim, malo ljudi zna da je čovek po kome je Gutović gradio svoj lik stvarno postojao i da se Lane u detinjstvu nije odvajao od njega. O tome je svojevremeno govorio gostujući u Amidži šou.

Tesna koža Foto: Printscreen

Kako je tada objasnio, Srećko je nastao po uzoru na jednog zidara.

- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio školu u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. Došao je kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iz uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

Tesna koža Foto: Printscreen/Youtube

On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno palo na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u.

Foto: Printskrin/Lično nezvanično

I posle toga je taj lik se pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane tadaOgnjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou".

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