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Devet ostvarenja indijske kinematografije biće prikazano na prvom Festivalu indijskog filma Palić, koji će se održati od 29. oktobra do 24. decembra u bioskopu Abazija. Publika će tokom dva meseca imati priliku da svakog četvrtka od 19 časova besplatno pogleda filmove različitih žanrova, od nagrađivanih drama i trilera do romantičnih komedija i popularnih bolivudskih ostvarenja. Festival organizuje Ambasada Indije u Beogradu u saradnji sa Udruženjem srpsko-indijskog prijateljstva "Maja Medija", bioskopom Abazija i produkcijom "Art & Popcorn".

Festival će biti otvoren 29. oktobra srpskom premijerom filma "Rvač" (Dangal), jednog od komercijalno najuspešnijih indijskih filmova svih vremena. U režiji Niteša Tivarija i sa Amirom Kanom u glavnoj ulozi, ova biografska sportska drama donosi istinitu priču o nekadašnjem rvaču koji odlučuje da svoje dve ćerke pripremi za profesionalnu rvačku karijeru uprkos društvenim predrasudama i tradicionalnim očekivanjima.

Plakat Foto: Promo



Novembarski program započinje 5. novembra kriminalističkim trilerom i crnom komedijom "Slepa melodija" (Andhadhun) reditelja Srirama Ragavana, pričom o pijanisti koji se pretvara da je slep i neočekivano postaje svedok ubistva. Nedelju dana kasnije, 12. novembra, na programu je romantična drama "Barfi!" Anuraga Basua, s Ranbirom Kapurom i Prijankom Čoprom u glavnim ulogama. Priča o ljubavi i odnosima mladog gluvonemog muškarca sa dve devojke bila je indijski kandidat za Oskara za najbolji film na stranom jeziku.

Festival će biti završen 24. decembra projekcijom jednog od najpoznatijih ostvarenja indijske kinematografije, romantičnog muzičkog filma "Hrabri će osvojiti nevestu" (Dilwale Dulhania Le Jayenge). Rediteljski prvenac Aditje Čopre, sa Šah Ruk Kanom i Kadžol u glavnim ulogama, prati ljubavnu priču dvoje mladih Indijaca koji se upoznaju tokom putovanja po Evropi. Film je stekao kultni status i najdugovečniji je bioskopski hit u istoriji indijske kinematografije: u mumbajskom bioskopu Maratha Mandir prikazivan je neprekidno više od 25 godina.