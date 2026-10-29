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U Galeriji 73 na Banovom brdu otvorena je izložba slikara Borka Petrovića, pod nazivom "Glavni lik". Umetnik se beogradskoj publici samostalno predstavlja prvi put nakon više od decenije novom postavkom koju čini desetak slika velikog formata, prepoznatljivih po intenzivnom koloritu, ekspresivnom gestu i upečatljivim ljudskim figurama.

Borko Petrović Foto: PREVENTER



Izložba polazi od umetnikovog unutrašnjeg dijaloga i promišljanja savremene stvarnosti, odnosa pojedinca prema svetu koji ga okružuje i pitanja ličnog identiteta u vremenu neprekidnog protoka informacija i digitalne komunikacije. Obraćajući se publici na otvaranju, direktorka Galerije 73 Mirela Pudar istakla je da izložba otvara pitanje očuvanja autentičnosti u svetu koji neprestano nameće gotove odgovore i oblikuje našu percepciju stvarnosti.

- Živimo u vremenu koje na sva naša pitanja neprestano nudi gotova rešenja. U svetu moćnih informacija, u kojem se pažnja kupuje i prodaje u sekundama, najteže i najskuplje postalo je ostati svoj, dok nas okruženje neprestano oblikuje da budemo neko drugi - izjavila je Mirela Pudar.

Borko Petrović Foto: PREVENTER



Govoreći o karakterističnim ljudskim figurama na Petrovićevim slikama, direktorka Galerije ukazala je na njihovu anonimnost kao važan element umetnikovog izraza.

- Na likovima Borka Petrovića ne postoje prepoznatljive individualne crte. One nas pitaju ko smo kad se ugase ekrani i kad buka informacija utihne. Te figure postaju naše ogledalo. Autor svesno briše lica, pozivajući nas da u anonimne, ali snažne ljudske figure upišemo sopstvena iskustva i prepoznavanja. Borkov ekspresivni gest i intenzivne boje nam ne dozvoljavaju da slike posmatramo sa sigurne udaljenosti.Oni nas uvlače u prostor slike i podstiču na introspektivno promišljanje. U tom smislu, ova izložba predstavlja i umetnikov otpor digitalnoj prezasićenosti i stvarnosti u kojoj sve češće postajemo posmatrači tuđih života. Ona nas podseća da moramo preuzeti odgovornost za sopstveno mesto u stvarnom svetu i ponovo postati glavni likovi sopstvenih života - istakla je Pudarova.

Borko Petrović Foto: PREVENTER



O svom radu i slikama predstavljenim na izložbi govorio je i Borko Petrović, naglašavajući da su one nastale iz ličnog preispitivanja i promišljanja pravca u kojem se savremeni svet kreće.

- Ove slike su proizvod mog unutrašnjeg dijaloga sa samim sobom. U njima sam sublimirao svoje viđenje današnje stvarnosti, ali i razmišljanja o perspektivi čoveka u budućnosti - rekao je umetnik.