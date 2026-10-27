Podsetili su ga na sastanak sa sindikatom na kom im je rekao da je funkciju preuzeo kako bi pozorište zaštitio od "grubih poteza vlasti". Kako je ta vlast izgubila izbore, glumci poručuju da njegova spasilačka misija više nema nikakvog smisla. Zahvalili su mu se na dosadašnjem angažmanu i otvoreno zatražili njegovu ostavku.