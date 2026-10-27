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Glumci Ateljea 212 traže da Ljubiša Ristić ode sa mesta v.d. upravnika. Poruku su mu poslali javno, preko Instagram profila glumice Hane Selimović, i drugih članova ansambla.

Podsetili su ga na sastanak sa sindikatom na kom im je rekao da je funkciju preuzeo kako bi pozorište zaštitio od "grubih poteza vlasti". Kako je ta vlast izgubila izbore, glumci poručuju da njegova spasilačka misija više nema nikakvog smisla. Zahvalili su mu se na dosadašnjem angažmanu i otvoreno zatražili njegovu ostavku.

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Foto: Nenad Kostić

Ristić je na čelo Ateljea došao u julu, umesto Gordane Goncić. Atelje 212 je osnovan 1956. godine i ove godine proslavlja 70 godina postojanja.

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