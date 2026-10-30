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Ako ste ikada čuli nekoga ko na jednoj akustičnoj gitari zvuči kao da svira nekoliko ljudi istovremeno, verovatno je reč o Tomiju Emanuelu. Ovaj australijski virtuoz nastupiće 8. novembra 2026. u beogradskom Sava centru, u okviru svoje svetske turneje.

Tomi Emanuel Foto: Credit Luciano Viti

Gitaru je uzeo u ruke sa samo četiri godine. Prve profesionalne nastupe imao je pre nego što je uopšte krenuo u školu. Njegov zaštitni znak je fingerstajl tehnika. Palcem svira duboke bas linije dok prstima vodi melodiju. Telo instrumenta mu služi kao perkusija, pa zvuk deluje toliko puno da imate utisak da je na bini čitav bend.

Njegov dar rano je prepoznao legendarni Čet Etkins. Lično mu je dodelio titulu sertifikovanog gitariste, priznanje koje na svetu ima tek nekolicina odabranih muzičara. Emanuel je tokom karijere osvojio Gremi i delio binu sa ikonama kao što su Erik Klepton, Stivi Vonder, Mark Nofler i Džordž Harison.

Na njegovim nastupima žanrovske granice brzo nestaju. Prirodno prelazi iz brzog kantrija i džeza u čist bluz ili rok. Posebno mesto u njegovoj diskografiji ima hvaljeni album "Accomplice Two", gde je okupio vrhunske autore, ali njegova prava snaga leži u koncertima pred publikom.

Tomi Emanuel Foto: Credit Luciano Viti