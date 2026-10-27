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Povodom 20 godina od objavljivanja kultnog romana Srđana Valjarevića „Komo“, u knjižare stiže posebno izdanje sa tvrdim koricama.

Promocija knjige Srđana Valjarevića Foto: Laguna

Roman je autobiografskog karaktera jer sa čitaocem bez zadrške deli uspomene na boravak u Belađu kraj jezera Komo, u posebnoj vili gde je kao pisac dobio jednomesečnu Rokfelerovu stipendiju za književne radionice sa intelektualnom elitom iz celog sveta i za podsticaj svom novom književnom delu.

Kontrast ratom i sankcijom pogođene zemlje iz koje dolazi, i bajkovitih predela, prirode, sadržaja i razgovora sa novostečenim prijateljima koje stiče – izbijaće iz svakog junakovog susreta i scene iz romana, dok se u svojoj iznenadnoj opuštenosti odaje obilnom konzumiranju svih alkoholnih napitaka koji su mu na raspolaganju.

U predgovoru za posebno izdanje, Srđan Valjarević se prisetio momenta kada se našao na jezeru Komo i počeo da piše o "neimenovanom glavnom liku koji se probudio tog jutra i širom otvorio prozor":

Foto: Nemanja Nikolić

"Iz onog čemernog života u Beogradu tih meseci, godina, i cele prethodne decenije, bez ikakvog izgleda da se tu nešto bitno, a nabolje, može promeniti, osim kratkotrajnih ličnih uzleta, i mnogo težih i dužih strovaljivanja, glavni lik koji je polako već odlazio, napuštao zauvek i ono malo književnih ambicija koje je imao i izgubio sva druga interesovanja, i ovde ipak prelazimo na mene, našao sam se na tom mestu, u toj jednomesečnoj vremenskoj rupi, ili bolje rečeno, potpuno praznom prostoru sopstvenog života, gde sam se konačno osetio mirnim i spokojnim i ispražnjenim od svih želja i ambicija, osetivši da je praznina u čoveku najvažniji prostor, koji tek treba biti ispunjen, nečim drugim..."

Roman „Komo“ je dobio kultni status kad je objavljen 2007. godine kao knjiga cele jedne generacije pogođene raspadom Jugoslavije. Ovenčan je nagradama „Stevan Sremac“, „Austria Literaris“ i „Prix des lecteurs du Var – Toulon“.

Kroice romana Komo Foto: Laguna

Srđan Valjarević (Beograd, 1967) objavio je romane „List na korici hleba“ (1990), „Ljudi za stolom“ (1994), „Zimski dnevnik“ (1995), „Dnevnik druge zime“ (2006) i „Komo“ (2007), tetralogiju „Fric i Dobrila“ (2021), „Brod koji je zaplovio kroz maglu“ (2023), „Narator je konačno progovorio“ (2024) i „Roman o agoniji i vedrini“ (2025), kao i zbirku pesama „Džo Frejzer i 49 + 24 + 5 pesama“ (2024).

Knjige su mu prevođene na engleski, španski, nemački, francuski, ruski, italijanski, švedski, ukrajinski, bugarski, albanski, makedonski, slovenački i kineski jezik.

Posebno izdanje romana „Komo“ možete pronaći od srede 28. oktobra u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.

Bonus video: Valjarević kod Basare