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Promocija knjige "Novi život / Gozba" Dantea Aligijerija, druge knjige iz edicije "Italijana", u izdanju "Arhipelaga" u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, održaće se u sredu u 17 časova na Sajmu knjiga u Beogradu na štandu Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu (Hala br. 4, štand br. 4002). Prevodilac i priređivač Snežana Milinković razgovaraće sa zamenicom direktora Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Alesandrom Henke. Obezbeđen je konsekutivni prevod.

Ova knjiga obuhvata novi prevod Danteovog "Novog života" na srpski jezik, prvi prevod Danteove "Gozbe" na srpski, kao i izbor Danteovih pesama iz istog perioda kad je nastajao "Novi život", preuzetih iz zbirke "Rime". Delo je propraćeno opsežnim kritičkim aparatom, kao i prikazom književno-istorijskog i društveno-istorijskog konteksta, koje je priredila Snežana Milinković.

Snezana Milinković Foto: Irina Duplevskaja