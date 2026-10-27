Vrh svetskog pesništva na Sajmu knjiga: Danteova "Gozba" prvi put na srpskom jeziku
Promocija knjige "Novi život / Gozba" Dantea Aligijerija, druge knjige iz edicije "Italijana", u izdanju "Arhipelaga" u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu, održaće se u sredu u 17 časova na Sajmu knjiga u Beogradu na štandu Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu (Hala br. 4, štand br. 4002). Prevodilac i priređivač Snežana Milinković razgovaraće sa zamenicom direktora Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Alesandrom Henke. Obezbeđen je konsekutivni prevod.
Ova knjiga obuhvata novi prevod Danteovog "Novog života" na srpski jezik, prvi prevod Danteove "Gozbe" na srpski, kao i izbor Danteovih pesama iz istog perioda kad je nastajao "Novi život", preuzetih iz zbirke "Rime". Delo je propraćeno opsežnim kritičkim aparatom, kao i prikazom književno-istorijskog i društveno-istorijskog konteksta, koje je priredila Snežana Milinković.
Snežana Milinković, redovni profesor Univerziteta u Beogradu - Filološki fakultet, predaje italijansku književnost, bavi se narativnim formama srednjovekovne i italijanske književnosti humanizma i renesanse, tumačenjem i prevođenjem italijanskih klasika i savremenih autora. Objavila je sledeće knjige: "Preobražaji novele. Novela od V. Vrčevića do S. Matavulja i italijanska novelistička tradicija" (2008), "Dekameron. Knjiga o ljubavi" (2011), "Prepiska Lodovika Bekadelija, nadbiskupa dubrovačkog (1555-1560)" (2016, sa N. Stipčevićem), "Roman na italijanski način" (2023). Priredila je i prevela "Slovenska pisma Đuzepa Macinija" (2005) i "Kavur i Balkan" Anđela Tambore (2008). Prevela je takođe i sledeća dela Klaudija Magrisa: "Mikrokosmosi" (2009), "Drugo more" (2010), "Dunav" (2014), "Obustavljeni postupak" (2017), "Zakrivljeno vreme u Kremsu" (2019), sva u izdanju "Arhipelaga".