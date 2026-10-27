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Kroz istoriju je bilo mnogo Srba muslimanske veroispovesti koji nisu zaboravili svoje poreklo, već su ga se ponosili i svojim delima ostavili značajan trag, zaduživši srpski narod. Među najpoznatijima je Emir Kusturica, koji se 2005. godine vratio veri svojih predaka - pravoslavnom hrišćanstvu.

Foto: Marko Smiljković

Njegova odluka izazvala je burne reakcije u javnosti. Reditelj je odlučio da promeni veru kada je na Đurđevdan 2005. godine kršten u srpskoj pravoslavnoj crkvi kao Nemanja Kusturica u manastiru Savina, u blizini Herceg Novog. Dok su neki smatrali da se samo vratio korenima, kako je i sam isticao, Bošnjaci su mu ovaj potez veoma zamerili, ocenivši ga kao izdajnički.

- Ja nisam preobraćen, ja sam samo kršten. Moja predviđanja su da smo mi hrišćani na ivici istrebljenja - jasan je bio reditelj.

Foto: Nemanja Nikolić

Naglasio je da su njegovi preci morali da prihvate islam kako bi preživeli, jer su u to vreme Turci vladali ovim prostorima. Proučavao je mnoge knjige sa željom da sazna pravu istinu o svom poreklu, te je nakon godina i godina istraživanja utvrdio da je njegova porodica srpska. Podvukao je da mu je veoma važno kada umre da se zna ko je zaista bio.

Emir je mnogo puta isticao da je njegov otac, pre svega, bio veliki Srbin.

Foto: ATA images

- Moj otac se zvao Murat, ali on je pre svega bio Srbin, čak i više od onoga što moj ukus može da primi. Drugi aspekt, kulturološki, mnogo je značajniji, jer se i Andrić, koji je moj literarni i filozofski ideal, vezao za ovu stranu, ona stradava najviše i kada čovek bira gde će, logično je da je uz one kojima je najteže. To je bila moja odluka. Tu odluku sam doneo kada sam shvatio da je nemoguće biti Jugoslaven. Moja ideja krštenja je bila više socijalnog porekla, jer je moje shvatanje religije bilo uspostavljeno više na nivou kulture religioznosti, tako da mi pripadanje tradiciji nije teško palo - objasnio je Kusturica.

Foto: ATA images

O svom poreklu je dodao: „Moj otac je bio ateista i uvek se deklarisao kao Srbin. Dobro, možda smo mi bili muslimani 250 godina, ali smo bili pravoslavci pre toga i duboko u sebi uvek bili Srbi, vera to ne može promeniti. Mi smo postali muslimani samo da bismo preživeli Turke."

Jednom prilikom je rekao: „Moja drama je krajnje individualna, lična drama čoveka koji svoju naciju nije ustanovio na religiji, jer nije religiozan, nego na osnovu vrlo racionalnog pristupa jeziku. Kada sam se upitao negde, upola one frke, koji ja jezik govorim, jer srpskohrvatski više ne postoji, setio sam se da sam u školi skraćeno odgovarao - srpski. I ako sad treba da odredim svoju naciju, ja je određujem prema jeziku. S velikim ponosom, jer su na tom jeziku pisali velikani evropske kulture.”

Foto: Profimedia

Govoreći o svojim precima, istakao je da je njegova porodica delimično preobraćena u islam, “ali su i dalje praktikovali pravoslavlje”.

- Moja porodica delimično je preobraćena u islam, ali je i dalje praktikovala pravoslavlje. Niko u mojoj porodici nije ispovedao islam. Kada sam kršten, hrišćanstvo nije bilo u dobroj poziciji, ali pošto verujem u kulturu, verujem i u Boga. Verujem da se on javlja kroz kulturu - zaključio je slavni reditelj.

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