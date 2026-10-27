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Helenska fondacija za knjigu i kulturu (ELIVIP), institucija koja deluje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Grčke, ove godine je po prvi put zvanično učestvovala na 69. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, čime je napravljen značajan korak u promociji grčke književnosti i jačanju kulturnih veza između Grčke i Srbije.

Ovo učešće predstavlja važan trenutak za prisustvo grčke knjige na srpskoj književnoj sceni, ali i početak jedne nove saradnje koja za cilj ima povezivanje grčkih i srpskih pisaca, izdavača, prevodilaca i čitalaca.

Tim povodom, Helenska fondacija za knjigu i kulturu pripremila je bogat književni program posvećen savremenom grčkom stvaralaštvu.

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Program je otvoren predstavljanjem inicijative GreekLit, namenjene podršci prevođenju i promociji grčke književnosti u inostranstvu, kao i predstavljanjem aktivnosti Fondacije u Grčkoj i Srbiji. O ovom programu govorila je Keli Dimopulu, odgovorna za međunarodne sajmove knjiga pri Helenskoj fondaciji za knjigu i kulturu, u razgovoru sa Božidarom Radojčinom, direktorom beogradskog ogranka Fondacije.

Posebnu pažnju privuklo je predstavljanje grafičkog romana „Zorbas“, u prisustvu njegovog autora, poznatog grčkog strip-umetnika Solupa, koji je sa publikom razgovarao o svojoj interpretaciji čuvenog književnog dela Nikosa Kazancakisa.

U okviru programa predstavljeno je i stvaralaštvo savremene grčke književnice Marije Fakinu, autorke romana „Sva stabla“ (Όλα τα δέντρα), dok je poseban susret bio posvećen srpskom prevodu romana „Eleni, ili niko“ Ree Galanaki, o kojem su govorile književna prevoditeljka Mina Radulović i asistentkinja Aleksandra Milanović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kroz ove književne susrete publika je imala priliku da se upozna sa različitim pravcima i izrazima savremene grčke književnosti, ali i sa značajem književnog prevođenja i kulturne razmene između dve zemlje.

Prvo zvanično učešće Grčke na Beogradskom sajmu knjiga predstavlja važan temelj za buduću saradnju i otvara mogućnost da grčka književnost postane redovan i prepoznatljiv deo ove značajne međunarodne manifestacije.

Helenska fondacija za knjigu i kulturu, preko svog ogranka u Beogradu, nastaviće da radi na promociji grčkog jezika, književnosti i kulture u Srbiji, sa posebnim naglaskom na povezivanje kulturnih institucija i stvaranje novih prilika za susrete grčkih i srpskih autora.