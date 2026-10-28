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Najmlađi članovi muzičke porodice Stepanov - Timofej, Zoja, Jakov i Sava održaće koncert u Ustanovi kulture Gvarnerijus u četvrtak, 29. oktobra, s početkom u 19 časova. Uz Anu Kokir Stevanović na klaviru, svoj talenat predstaviće izvođenjem dela Vijetana, Sarasatea, Vijenjavskog, Sen-Sansa i Vivaldija, a kao gost koncerta nastupiće mladi pijanista David Božić. Ulaz je slobodan uz prethodnu rezervaciju.

Od Rusije do Beograda

Porodicu Stepanov čine Timofej, Zoja, Jakov i Sava, učenici Muzičke škole "Kosta Manojlović" u Zemunu. Timofej, Zoja i Jakov nastupaju na violini, violi i klaviru, dok Sava svira violinu i klavir. Muzikom se bave od najranijeg detinjstva, a iza sebe već imaju brojne nastupe kao solisti, članovi kamernih ansambala i orkestara, kao i značajne rezultate na muzičkim takmičenjima u zemlji i inostranstvu.

Timofej Stepanov rođen je 2013. godine u Sankt Peterburgu. U ranom detinjstvu preselio se s porodicom u Beograd, gde je zavoleo klasičnu muziku. Sa tri godine počeo je da pohađa časove violine kod Aleksandre Milanović, a potom je upisao Muzičku školu "Josip Slavenski", u klasi Ane Veskov. Danas je uči violinu i violu u klasi Aleksandre Kijanović, kao i klavir u klasi Radojke Ivanović. Usavršavao se na majstorskim kursevima violine kod Marka Josifovskog, Roberta Lakatoša, Dragutina Mladenovića, Olega Košvanca; viole kod Pante Veličkovića i Olge Vaganove; kao i klavira kod Jevgenija Starodubceva i Andreja Dijeva. Nastupa kao solista i kao član različitih ansambala. U Galeriji SANU održao je četiri solistička koncerta na violini i violi. Njegov koncert na violi proglašen je za najbolji koncert sezone, a 2025. godine dobio je nagradu "Stanojlo Rajičić". Kao solista nastupao je s Beogradskom dečjom filharmonijom i orkestrom Muzikon. Laureat je brojnih nacionalnih i međunarodnih takmičenja iz violine, viole i klavira. Svira na violi koju je posebno za njega izradio profesor Panta Veličković, kao i na violini iz studija Tarisio.



Zoja Stepanova rođena je 2016. godine u Beogradu. Od najranijeg detinjstva pokazivala je interesovanje za klasični balet, a sa pet i po godina počela je da uči violinu. Već godinu dana kasnije osvojila je nagradu na takmičenju Mini Paganini kao najperspektivnija mlada violinistkinja. Sa sedam godina započela je i učenje klavira. Zoja je violinistkinja i violistkinja Beogradske dečje filharmonije. Usavršavala se na majstorskim kursevima violine kod Marka Josifovskog i Dragutina Mladenovića, kao i viole kod Pante Veličkovića. Zoja je učestvovala na brojnim takmičenjima iz violine i klavira u Srbiji i inostranstvu, na kojima je redovno osvajala prve nagrade i često sticala zvanje laureata.

Porodica Stepanov Foto: Ustupljena fotografija



Jakov Stepanov rođen je 2017. godine u Beogradu. Od samog rođenja bio je okružen muzikom. Sa sedam godina upisao je Muzičku školu "Kosta Manojlović" u Zemunu, gde pohađa nastavu klavira u klasi Radojke Ivanović i violine u klasi Aleksandre Kijanović. Redovno nastupa na školskim koncertima i uspešno učestvuje na muzičkim takmičenjima. Od ove godine svira violu u orkestru Beogradske dečje filharmonije.

Sava Stepanov rođen je 2020. godine u Beogradu. Za muziku je pokazao interesovanje u najranijem detinjstvu, a sa četiri i po godine počeo je da uči violinu. Ove godine uspešno je nastupao na koncertima i učestvovao na takmičenjima, na kojima je svaki put osvojio prvo mesto u svojoj kategoriji. Sava je učenik prvog razreda Muzičke škole "Kosta Manojlović" u Zemunu, gde pohađa nastavu violine u klasi Aleksandre Kijanović i klavira u klasi Radojke Ivanović.

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1/8 Vidi galeriju David Božić (11), muzičko čudo od deteta iz Srbije Foto: Youtube printscreen/Virtuosos

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