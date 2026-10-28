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Akademik Dušan Otašević dobio je Medalju SANU za 2026. godinu u oblasti umetnosti i književnosti. Odluku je Predsedništvo Akademije donelo 22. oktobra, na osnovu predloga nadležne komisije.

Medalja SANU
Medalja SANU Foto: SANU

Otašević decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće scene. Njegov rad snažno je obeležio drugu polovinu prošlog veka, a kasnija međunarodna pažnja potvrdila je da ta vrednost uveliko prevazilazi lokalne okvire. Pored ateljea, godinama je vodio Galeriju SANU, stavljajući sopstveni autoritet i iskustvo u službu cele kuće.

U obrazloženju stoji da njegovo delo donosi vanredan spoj starih majstorskih veština i novog doba. Kroz promišljen i melanholičan izraz, autor vizuelnoj sceni 21. veka nudi autentičnu mapu kretanja.

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Foto: Privatna arhiva

Priznanje će mu biti uručeno 19. novembra, na svečanosti povodom obeležavanja Dana SANU.

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