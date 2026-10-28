Akademik Dušan Otašević ovogodišnji je dobitnik Medalje SANU
Akademik Dušan Otašević dobio je Medalju SANU za 2026. godinu u oblasti umetnosti i književnosti. Odluku je Predsedništvo Akademije donelo 22. oktobra, na osnovu predloga nadležne komisije.
Otašević decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih imena domaće scene. Njegov rad snažno je obeležio drugu polovinu prošlog veka, a kasnija međunarodna pažnja potvrdila je da ta vrednost uveliko prevazilazi lokalne okvire. Pored ateljea, godinama je vodio Galeriju SANU, stavljajući sopstveni autoritet i iskustvo u službu cele kuće.
U obrazloženju stoji da njegovo delo donosi vanredan spoj starih majstorskih veština i novog doba. Kroz promišljen i melanholičan izraz, autor vizuelnoj sceni 21. veka nudi autentičnu mapu kretanja.
Priznanje će mu biti uručeno 19. novembra, na svečanosti povodom obeležavanja Dana SANU.