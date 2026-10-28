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Delo "Kao da me ima" naziv je nove knjige Vedrane Rudan, koju je poslednjih meseci svog života pripremala zajedno sa sinom Slavenom Hrvatinom, a koja će se pred čitaocima naći na njen rođendan, 29. oktobra, saopštio je njen izdavač "Laguna".

Ovo nije klasična zbirka priča, već svojevrsni autorski "best of" - širok i vrlo ličan presek tema koje su je se ticale, svojevrsni rezime njenog višedecenijskog pisanja: od društvene i feminističke provokacije do vrlo intimnih tekstova o porodici, prolaznosti i smrti.

Poslednja knjiga Foto: Promo



Knjigu tekstova koji su objavljivani u Feral tribjunu, Nacionalu, na njenom blogu, otvara rečenica: "Ja sam carica, ostaću carica uvek i zauvek." Tekstovi odišu njenim prepoznatljivim glasom, koji istovremeno ume da bude vulgaran, duhovit, brutalan, političan, dirljiv i duboko ličan.

Kako je u predgovoru knjizi istakao Vedranin sin Slaven, početkom 2026. godine predložio joj je da pripreme zbirku najboljih tekstova:

- Složila se da je to dobra ideja, zastala na trenutak i dodala: "To će se dobro prodavati kad umrem." Tada joj nisam rekao da sam imao i skriveni motiv. Naime, mama je pre svega volela da priča o poslu. O tome na kom tekstu je radila, koji je bio zaplet sledeće knjige, šta je planirala za nastup na TV, gde su bile dogovorene promocije... Ali u tom trenutku već se dve godine borila s neizlečivim rakom. Razgovori su nam kružili oko uvek istih tema: "Kako si, kad ti je sledeći tretman, piješ li dovoljno vode?" Nova knjiga dala nam je zdraviju temu od zdravlja.

Deo fotografija Vedrane Rudan

1/6 Vidi galeriju Vedrana Rudan Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Printscreen/TV Prva, Preentscreen/Youtube



Knjiga obuhvata tekstove nastajale od kasnih devedesetih do 2026. godine, iz različitih faza njenog novinarskog, kolumnističkog i književnog rada. Teme su bliske širokoj publici; ljubav, brak, majčinstvo, porodica, starenje, bolest, smrt, muškarci i žene, ali i politika i društvo.

Emotivna završnica daje zbirci posebnu težinu, uz karakterističnu ironiju i crni humor, kasniji tekstovi otvaraju vrlo lične teme bolesti, umiranja, porodice i oproštaja, pa knjiga dobija i karakter svojevrsnog autorskog testamenta.

Kako je istakla Vedranina dugogodišnja bliska prijateljica i književna kritičarka Jadranka Pintarić, "naravno da je ima, i biće je. Uprkos tvrdnji da su svi zamenljivi, retki nisu - ona je takva, jedinstvena, dovoljno je reći: Vedrana. Njeni brutalni pipci secirali su sve naše patologije, intimne i javne. Slavenov izbor maminih antologijskih tekstova, uz njen blagoslov, ostaje opomena o tome ko/šta/kakvi smo dok postoji to u čemu živimo".

Foto: Petar Aleksić

Tatjana Mandić Rigonat ističe da je znak uzvika bio pratilac u svemu što je na umetničkoj i medijskoj sceni Vedrana decenijama stvarala:

- Kao književnica, performerka, novinarka, bila je ona vrsta prestupnice koja se usudila da govori o najosetljivijim temama, originalno, hrabro, slobodno, istinito, do suza duhovito, jezički i stilski provokativno i slikovito. "Kao da me ima", njeni odabrani tekstovi, post mortem nastavljaju "Ples oko Sunca", život Vedranin. Onaj koji se ne miri s ravnom linijom srca - poručuje rediteljka.

Novu knjigu Vedrane Rudan "Kao da me ima" možete pronaći od četvrtka, 29. oktobra, u svim knjižarama Delfi, Laguninim klubovima čitalaca, onlajn knjižari delfi.rs i na sajtu laguna.rs.

Foto: ATA images

Vedrana Rudan je preminula 18. avgusta 2026. godine u 76. godini, posle dvogodišnje borbe sa karcinomom žučnih kanala. Rođena je 29. oktobra 1949. u Opatiji. Godinama je radila kao novinarka na radiju i pisala za listove poput Feral tribjuna i Nacionala, gde je izgradila prepoznatljiv stil bez dlake na jeziku. Književnosti se u potpunosti posvetila u zrelim godinama, a veliku popularnost širom regiona stekla je romanima i kolumnama na svom blogu u kojima je otvoreno pisala o položaju žena i licemerju društva.

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