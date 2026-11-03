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Darinku Daru Čalenićdomaća publika zavolela je kao Daru u serijalu "Žikina dinastija", a da je živa danas bi proslavila 91. rođendan. Dramska umetnica nas je napustila pre pet godina u 86. godini života. Ipak, i danas se često može čuti najpopularnija replika "Ljubi ga majka", a njene scene sa Dragomirom Bojanićem Gidrom ušle su u anale domaće kinematografije.

Međutim, treći nastavak ovog serijala počeo je scenom kada Žika odlazi na grob svoje Dare, što je mnoge gledaoce rastužilo. Svi su se pitali gde je Dara nestala i zašto se više ne vraća, a ona je svog života krila pod velom misterije skoro do smrti.

1/6 Vidi galeriju Dara Čalenić nakon uloge u filmu "Žikina dinastija" Foto: Damir Dervišagić

Onda je ekipi Kurira poverila gde se krila decenijama, zbog čega je napustila "Žikinu dinastiju", a progovorila je i o nepoznatim detaljima sa seta.

Dara je pre smrti imala moždani udar, te je bila prinuđena da bude u Beograd, jer nije mogla da leti za Ameriku. Želela je da starost provede u kući na Floridi, a ostala je u Srbiji.

Kako je izgledao naš susret sa Darom Čalenić pročitajte u nastavku:

Tiho kucamo i otvaraju se vrata njenog stana, dočekuje nas njihova prijateljica s osmehom, a vesti da je tekst o njoj izašao u Kuriru već je stigla.

- Javili su nam prijatelji iz Amerike. Dara ne voli da daje intervjue. Danas je baš naša slava Đurđevdan, a i moj rođendan. Ništa nije slučajno - objašnjava nam Vlada Petrić (89), čuveni profesor sa Harvarda i već pola veka životni saputnik velike umetnice koju je proslavila uloga Dare u filmu „Lude godine“.

Dara Čalenić nakon uloge u filmu Žikina dinastija Foto: Ljubomir Radanov

Glumica lista svoj primerak novina.

- Vidi, Vlado, kako nam je lepa slika, a na ovoj drugoj si ispao debeo. Gde ste našli ove fotografije? Ništa od toga nemam sačuvano - požalila nam se Čalenićeva.

Diktafon se uključio, a moje prvo pitanje je bilo kako danas gleda na svoju ulogu u prva tri nastavka serijala „Žikina dinastija“, koju je snimila pre 40 godina.

Pogledajte u galeriji izbor kultnih scena iz Žikine dinastije sa Darom i Gidrom:

1/8 Vidi galeriju Dragoimir Bojanić Gidra i Dara Čalenić - scene u filmovima Žikina dinastija Foto: Printscreen/Youtube

- Nisam to ništa gledala do pre dva meseca. Dopalo mi se. Gidra i ja smo kao stvoreni za komediju, pa nije ni čudo što nas je reditelj spojio i izabrao da nosimo film. „Žikina dinastija“ je napravljen za narod, a mi smo prema sebi veoma strogi. Film se voli zbog Gidre, a malo i mene. Ne mislim da sam neka velika glumica. Gledaoce ne možete prevariti. U ovoj priči su se prepoznali obični ljudi i svako je pronašao nešto što ga zanima - iskrena je glumica.

Dara ni danas ne vidi ništa posebno u njenoj replici: "Bobo sine, ljubi ga majka."

- Tipična rečenica svakog roditelja. Snimanje filma pamtim po tome da je uvek bilo mnogo publike i iza kamere - kaže.

Bračna svađa

Naša sagovornica se povukla sa scene pre više od 40 godina.

Foto: Ljubomir Radanov, Printscreen, Facebook

- Nije mi žao. Otišla sam i iz "Žikine dinastije“ jer nisam živela u Srbiji. Amerika je bila zanimljiva za mene kao umetnika. Odlazila sam na izložbe, u pozorište i filmske susrete. Družili smo se s Endijem Vorholom i Lorin Bekol, a Orson Vels je često bio u našem društvu. Davno je bilo da se setim - sleže ramenima nekadašnja glumica Narodnog pozorišta.

Na druženju s Darom prisustvovali smo maloj bračnoj svađi, ali i dokazu velike ljubavi.

- Vlada mi je dao ulogu u „Laži i paralaži“ da bi bio sa mnom. Došla sam iz Novog Sada u Beograd, a on mi je bio prvi reditelj - priča Dara.

Petrić dodaje da danas svojoj ženi ne može da nađe nijednu manu, ali da nikad nije pogledao njenu ulogu u "Ludim godinama".

- Dara je meni sada mnogo bliža. Bolest je smirila njen karakter. Nismo se slagali u umetnosti, a sad me sve sluša - hvali nam se profesor.

Želja da mi dođu Marija i Boba

Kad priča o "Ludim godinama“, Dara se sa snimanja najviše seća Gidre, prijatelja Milana i prije Jelene.

Marija i Boba Foto: Printscreen/Youtube

- Volela bih da opet sretnem i svog sina Bobu, kao i Mariju - kratko je rekla glumica kad smo joj postavili pitanje o njenoj filmskoj deci.

Slava prođe i kao da te nije bilo

Ružica Sokić je bila Darina najbolja prijateljica.

- Nas dve nikad nismo ni sanjale da ćemo biti poznate glumice. Ima kolega koji maštaju o velikoj karijeri, a nas nije zanimala popularnost. Često smo zajedno slušale Mocarta. Volela je klasiku, kao i knjige. To sve prođe, ko da nije bilo. Ceo život.

Brata Nemci odveli u logor

Vlada Petrić mi objašnjava da priča o Dari nije potpuna bez osvrta na njeno detinjstvo i rane iz Drugog svetskog rata.

Dara Čalenić Foto: Privatna Arhiva

- Brata su joj odveli u logor. Bio je zarobljen u Poljskoj. Tragediju nosi na duši - kaže Vlado.Glumica objašnjava da je retko pričala o ovom periodu svog života i da često i danas sanja svog starijeg brata kako je nosi na ramenima.

Zaveštanje

Bila je supruga teoretičara filma Vlade Petrića, sa kojim je ostavila veliko zaveštanje Srbiji.

Dara Čalenić Foto: Ljubomir Radanov

- Moja supruga i ja sve što imamo zaveštali smo Kinoteci i Pozorju. Bez tih dveju institucija ne bismo postali ovo što jesmo. Takva odluka proističe iz želje da se odužimo zemlji u kojoj smo školovani i gde smo proveli mladost. Svojim naučno-vaspitnim radom odužio sam se i Americi, čiji sam takođe državljanin, gde mi je bilo omogućeno da se usavršim u oblasti koja me je zanimala - govorio je za života Petrić za Kurir.

(Kurir.rs)

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