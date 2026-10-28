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Poslednji dani 58. BEMUS-a rezervisani su za zvezde svetske pijanističke scene. Slavni Arkadij Volodos održaće solistički koncert u sredu, 28. oktobra na Kolarcu.

Dva dana kasnije, na koncertu Beogradske filharmonije kojim se svečano zatvara 58. BEMUS, publika će imati priliku da sluša češko-američkog pijanistu Lukaša Vondračka, pobednika prestižnog međunarodnog takmičenja „Kraljica Elizabeta“ u Briselu.

Arkadij Volodos, rođen je 1972. godine u Sankt Peterburgu, gde je započeo studije klavira na Konzervatorijumu „Rimski-Korsakov”, nakon čega je nastavio studije na Moskovskom konzervatorijumu, kao i u Parizu i Madridu. Od svog debija u Njujorku 1996. godine, nastupa širom sveta, kako na resitalima, tako i sa najistaknutijim orkestrima i dirigentima.

Sarađivao je sa Berlinskom filharmonijom, Izraelskim filharmonijskim orkestrom, Orkestrom „Filharmonija” iz Londona, Njujorškom filharmonijom, Minhenskom filharmonijom, Kraljevskim Koncerthebau orkestrom iz Amsterdama, Drezdenskom državnom kapelom, Pariskim orkestrom, lajpciškim Gevandhaus orkestrom, Tonhale orkestrom iz Ciriha, Bostonskim simfonijskim orkestrom, Čikaškim simfonijskim orkestrom, kao i sa dirigentima među kojima su Mjung-Vun Čung, Lorin Mazel, Valerij Gergijev, Džejms Levajn, Zubin Mehta, Seiđi Ozava, Juka-Peka Saraste, Pavo Jervi, Kristof Ešenbah, Semjon Bičkov i Rikardo Šaji.

Foto: Čedomir Radojičić

Volodos je redovan gost najprestižnijih koncertnih dvorana u Evropi kao što su Barbikan centar u Londonu, Pariska filharmonija, milanska Skala, bečki Koncerthaus, Viktorija hol u Ženevi, Tonhale u Cirihu, Elbfilharmonija u Hamburgu, Nacionalni auditorijum u Madridu i mnoge druge, kao i prestižnih festivala među kojima su Salcburški festival, Međunarodni klavirski festival La Rok Anteron i Klavirski festival u Ruru. Klavirski resitali zauzimaju centralno mesto u njegovom umetničkom životu od početka karijere, a na koncertu u Beogradu izvodiće kompozicije Franca Šuberta i Frederika Šopena.

Tokom karijere duge više od dve decenije, pijanista Lukaš Vondraček nastupao je sa mnogim vodećim svetskim orkestrima. Među najznačajnijim događajima u sezoni 2026/27. izdvajaju se njegovi debiji na festivalu „Bi-Bi-Si Proms” sa Simfonijskim orkestrom Bi-Bi-Sija i sa Filharmonijskim orkestrom Radio Francuske – oba pod upravom Jakuba Hruše, kao i debiji sa Nacionalnim simfonijskim orkestrom Tajvana pod upravom Tomasa Dausgarda i Kraljevskom filharmonijom iz Stokholma pod upravom Elim Čan.

Vondraček je svoj prvi javni nastup imao sa četiri godine. Kao petnaestogodišnjak, debitovao je 2002. godine sa Češkom filharmonijom pod upravom Vladimira Aškenazija, nakon čega je usledila velika turneja po SAD 2003. godine. Diplomu umetnika (Artist Diploma) stekao je na Konzervatorijumu „Nova Engleska” u Bostonu, u klasi Hueng-Kuan Čena. Studije je završio sa odličnim uspehom 2012. godine. Osvojio je gran-pri na Međunarodnom pijanističkom takmičenju „Kraljica Elizabeta” 2016. godine. Sa Beogradskom filharmonijom interpretiraće Koncert za klavir i orkestar br. 1 Petra Iljiča Čajkovskog, pod dirigentskom

palicom Uroša Lajovica, 30. oktobra na Kolarcu.

Svečanim koncertom 29. oktobra na Kolarcu, Akademski hor Collegium musicum obeležava 55 godina kontinuiranog rada. Pod upravom dirigenta Dragane Jovanović, nastupaju još i Ansambl Metamorfozis i solisti Milena Damnjanović, sopran, i Vladimir Andrić, bariton, a na programu su kompozicije Marka Nikodijevića (svetska premijera – porudžbina Bemusa, uz podršku Muzičke fondacije Ernst fon Simens), Draška Adžića i Juga Markovića (svetske premijere novih verzija kompozicija). Tom prilikom biće prikazan i dokumentarni film o Akademskom horu Collegium musicum, u režiji Branislave Stefanović. Nastup Akademskog hora Collegium musicum podržao je SOKOJ.

Ulaznice za sve koncerte na BEMUS-u dostupne su na prodajnim mestima Ticket Visiona i na veb-sajtu tickets.rs.