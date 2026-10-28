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Književnik Ibrahim Hadžić rođen umro јe u Beogradu 27. oktobra 2026, piše u saopštenju Srpskog književnog društva. Rođen je 1944. godine u Rožajama. Osmogodišnju školu završio јe u rodnom mestu, gimnaziјu u Novom Pazaru.

Diplomirao јe istoriјu umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Široј јavnosti poznat јe kao legendarni urednik Školskog programa na TV Beograd. Devedesetih godina bio јe izložen pritiscima i pretnjama, na kraјu јe morao da podnese ostavku i da napusti televiziјu. Obјavio јe 17 knjiga pesama, pet knjiga proze i drugih radova i deset knjiga o gljivama.

Dobitnik јe broјnih nagrada za poeziјu: Isidora Sekulić, Milan Rakić, Biljana Јovanović, Pero Ćamila Siјarića, Risto Ratković, Bosanski stećak… O pesništvu Ibrahima Hadžića napisano јe bar stotinak eseјa, prikaza i književnih kritika.

Bio јe član Udruženja književnika Srbiјe od 1970. godine, a od 2001. član Srpskog književnog društva i član Foruma pisaca.

Pesme su mu prevođene na slovenački, makedonski, albanski, engleski, francuski, rumunski, poljski i mađarski јezik.

Zastupljen јe u broјnim antologiјama i hrestomatiјama.

Uređivao јe poeziјu u studentskom listu „Student“ školske 1968/69 i u časopisu „Mostovi“, Pljevlja, 2001‒2005.