Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, novinarske nagrade "Svetozar Marković" i nekoliko priznanja na međunarodnim televizijskim festivalima.
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Umro Petar Đurić: Bio je jedan od prvih urednika Radio-televizije Beograd
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U Beogradu je u 93. godini preminuo Petar Đurić, jedan od prvih novinara i urednika Radio-televizije Beograd.
Radni vek počeo je 1959. godine u radiju, a najveći deo karijere, više četrdeset godina proveo u dokumentarnom i naučnom programu Televizije Beograd.
Vodio je i uređivao emisije "Gledaoci i televizija", autor je serija "Tajne Jadrana", "Potonuli gradovi", "Male verske zajednice", "Savremene jugoslovenske migracije" i "Srbi u svetu".
Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, novinarske nagrade "Svetozar Marković" i nekoliko priznanja na međunarodnim televizijskim festivalima.
(Kurir.rs/RTS)
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