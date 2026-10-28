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 U Beogradu je u 93. godini preminuo Petar Đurić, jedan od prvih novinara i urednika Radio-televizije Beograd.

Radni vek počeo je 1959. godine u radiju, a najveći deo karijere, više četrdeset godina proveo u dokumentarnom i naučnom programu Televizije Beograd.

Vodio je i uređivao emisije "Gledaoci i televizija", autor je serija "Tajne Jadrana", "Potonuli gradovi", "Male verske zajednice", "Savremene jugoslovenske migracije" i "Srbi u svetu".

Dobitnik je Trinaestojulske nagrade, novinarske nagrade "Svetozar Marković" i nekoliko priznanja na međunarodnim televizijskim festivalima.

(Kurir.rs/RTS)

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