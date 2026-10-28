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Peter Medak, reditelj i glumac rođen u Mađarskoj, najpoznatiji po filmovima "The Changeling", "The Krays" i "The Ruling Class", preminuo je u utorak u Los Anđelesu u 88. godini.

Tokom karijere duge šest decenija, Medak je režirao 27 dugometražnih filmova, radeći u različitim žanrovima, od psiholoških horora i crnih komedija do kriminalističkih drama, piše Varajeti.

Njegov natprirodni triler "The Changeling" iz 1980. godine, u kojem je glavnu ulogu tumačio Džordž K. Skot, osvojio je osam nagrada Genie, uključujući priznanje za najbolji film.

Peter Medak Foto: Colin Fisher / Alamy / Profimedia

Režirao je i britansku gangstersku dramu "The Krays" iz 1990. godine, za koju je dobio nagradu Evening Standard za najboljeg reditelja.

Rođen u Budimpešti 1937. godine, Medak je deo Drugog svetskog rata proveo skrivajući se sa porodicom. Tokom komunističkog režima u Mađarskoj, njegov otac je bio zatvoren, a Medaku je bilo zabranjeno da pohađa školu.

Tokom Mađarske revolucije 1956. godine pobegao je u Englesku, gde je započeo karijeru u britanskoj filmskoj industriji. Najpre je radio kao pomoćnik reditelja, a kasnije se preselio u Holivud.

Rediteljski debi na dugometražnom filmu ostvario je 1968. godine ostvarenjem "Negatives", u kojem je glumila Glenda Džekson. Njegova satira "The Ruling Class" iz 1972. godine, sa Piterom O'Tulom u glavnoj ulozi, takmičila se za Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Kanu, dok je O'Tul za svoju ulogu dobio nominaciju za Oskara.

Među ostalim filmovima koje je režirao nalaze se "A Day in the Death of Joe Egg", "Let Him Have It" i kriminalistički triler "Romeo Is Bleeding", u kojem je glavnu ulogu tumačio Geri Oldman.

Medak je ostvario i značajnu karijeru na televiziji, režirajući epizode poznatih serija, među kojima su "Homicide: Life on the Street", "The Wire", "Breaking Bad" i "House".

U dokumentarnom filmu "The Ghost of Peter Sellers" iz 2018. godine osvrnuo se na problematično snimanje komedije "Ghost in the Noonday Sun" iz sedamdesetih godina prošlog veka.

Iza njega su ostali četvoro dece – Kristofer, Džošua, Karen i Kornela – kao i petoro unučadi.

(Kurir.rs/B92)