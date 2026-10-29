Četiri kilometra za četiri decenije života: Kolin Farel i Ema Fogarti u filmu "Na dohvat dodira"
- Ema Fogarti rođena je sa retkom bolešću zbog koje joj koža stalno puca. Holivudski glumac godinama je uz nju
- Kolin Farel joj na Dablinskom maratonu gura kolica poslednja četiri kilometra, po jedan za svaku deceniju njenog života. Priča je i o njihovom dugogodišnjem prijateljstvu i Eminoj snazi.
HBO Original dokumentarni film "Na dohvat dodira" (The Slightest Touch), koji je režirala i producirala Rejčel Flajt, premijerno će biti prikazan 25. novembra na striming platformi HBO Max.
Ema Fogarti celog života prkosi očekivanjima. Rođena je sa buloznom epidermolizom (EB), izuzetno retkom i teškom bolešću zbog koje se na njenoj koži stvaraju plikovi i rane već pri najmanjem dodiru. Međutim, Ema ne dozvoljava da je bolest definiše. Umesto toga, izgradila je život ispunjen snagom, smislom i nepokolebljivom odlučnošću da živi prema sopstvenim pravilima.
Kada napuni 40 godina, što je životno doba za koje su lekari nekada verovali da ga neće doživeti, Ema i njen dugogodišnji prijatelj Kolin Farel odlučuju da se zajedno upuste u izazov Dablinskog maratona. Nakon što istrči ceo maraton, Kolin se pridružuje Emi na poslednja četiri kilometra, gurajući njena invalidska kolica – po jedan kilometar za svaku deceniju njenog života sa EB-om.
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Iza ovog izuzetnog poduhvata krije se priča o dugogodišnjem prijateljstvu. „Na dohvat dodira“ donosi intiman portret Eminog života sa EB-om, otkrivajući neprestani bol koji trpi, snove od kojih je morala da odustane ili da ih iznova osmisli, kao i neverovatnu snagu sa kojom se suočava sa svakim novim danom. Kolin pritom govori o sopstvenim životnim izazovima i dubokom uticaju koji je njihovo prijateljstvo imalo na oboje.
Prožet Eminom hrabrošću i životnom energijom, film predstavlja dirljivu posvetu prijateljstvu, zajedništvu i izuzetnoj snazi ljudske povezanosti.
U filmu učestvuju Ema Fogarti, Kolin Farel i članovi Emine porodice.
HBO Documentary Films predstavlja film „Na dohvat dodira“, u produkciji kompanija Fine Point Films i Chapel Place Productions, realizovan u saradnji sa kompanijama The Kennedy/Marshall Company, Original Films, Deshe Capital LLC, The deNovo Initiative, Union Editorial, Northern Ireland Screen i Fís Éireann/Screen Ireland. Film je režirala Rejčel Flajt, koja je ujedno i jedna od producentkinja. Pored nje, producenti filma su Klodin Farel, Kolin Farel, Trevor Birni, Ejvir O'Nil i Frenk Maršal. Izvršni producenti su Ali Parker, Toni Rozental, Aleksandra Bouen, Ori Ajzen, Majkl Rejmondi, Ketrin Leblond, porodica Deše i Niv Fejgan. Kao pridruženi izvršni producenti potpisuju se Don Bonder, Danijel Dž. Čalfen i Marsi Vajzman.