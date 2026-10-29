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HBO Original dokumentarni film "Na dohvat dodira" (The Slightest Touch), koji je režirala i producirala Rejčel Flajt, premijerno će biti prikazan 25. novembra na striming platformi HBO Max.

Ema Fogarti celog života prkosi očekivanjima. Rođena je sa buloznom epidermolizom (EB), izuzetno retkom i teškom bolešću zbog koje se na njenoj koži stvaraju plikovi i rane već pri najmanjem dodiru. Međutim, Ema ne dozvoljava da je bolest definiše. Umesto toga, izgradila je život ispunjen snagom, smislom i nepokolebljivom odlučnošću da živi prema sopstvenim pravilima.

Kada napuni 40 godina, što je životno doba za koje su lekari nekada verovali da ga neće doživeti, Ema i njen dugogodišnji prijatelj Kolin Farel odlučuju da se zajedno upuste u izazov Dablinskog maratona. Nakon što istrči ceo maraton, Kolin se pridružuje Emi na poslednja četiri kilometra, gurajući njena invalidska kolica – po jedan kilometar za svaku deceniju njenog života sa EB-om.

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1/8 Vidi galeriju Na dohvat dodira Foto: HBO

Iza ovog izuzetnog poduhvata krije se priča o dugogodišnjem prijateljstvu. „Na dohvat dodira“ donosi intiman portret Eminog života sa EB-om, otkrivajući neprestani bol koji trpi, snove od kojih je morala da odustane ili da ih iznova osmisli, kao i neverovatnu snagu sa kojom se suočava sa svakim novim danom. Kolin pritom govori o sopstvenim životnim izazovima i dubokom uticaju koji je njihovo prijateljstvo imalo na oboje.

Prožet Eminom hrabrošću i životnom energijom, film predstavlja dirljivu posvetu prijateljstvu, zajedništvu i izuzetnoj snazi ljudske povezanosti.

Na dohvat dodira Foto: HBO

U filmu učestvuju Ema Fogarti, Kolin Farel i članovi Emine porodice.