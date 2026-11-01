da li je se sećate

da li je se sećate

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Publika je pamti kao najmlađu naslednicu Boška Simića u televizijskom ostvarenju koje je obeležilo odrastanje generacija, gde je delila kadar sa velikanom Ljubišom Samardžićem, nakon čega se trajno povukla iz sveta kinematografije. Za razliku od svojih ekranskih sestara, Tijana Vukotić je svetla reflektora zamenila pozivom o kom je maštala još od najranijeg detinjstva.

"Policajac sa Petlovog brda" i danas nosi status omiljene domaće porodične priče, a mnogima su u sećanju ostale upravo ćerke glavnog junaka. Dok su Katarina Radivojević i Branka Katić izgradile impresivne glumačke biografije, Tijana, koja je tumačila lik nežne i povučene Tanje, napravila je radikalan zaokret u karijeri.

Pogledajte u galeriji Tijanu Vukotić kao Tanju Simić:

1/5 Vidi galeriju Tijana Vukotić, Policajac s Petlovog brda Foto: Printscreen/Youtube

Njen televizijski lik krasila je velika privrženost životinjama, naročito konjima, što je kasnije poslužilo kao svojevrsni nagoveštaj pravca u kom će se razvijati njena prava životna priča.

Slučajna audicija

Put do kamere počeo je u dramskoj grupi pri Radio Beogradu, odakle su je zajedno sa ostalim polaznicima uputili na kasting na kom je dobila ulogu u kultnom projektu. Uvodnih šest epizoda zabeležila je sa jedanaest godina, dok je pred kamere za potrebe nastavka stala kao trinaestogodišnjakinja.

Ceo proces rada na projektu doživela je kao izuzetnu i nezaboravnu pustolovinu. Najdublji utisak na nju ostavila su zajednička putovanja, snimajući dani provedeni na Kopaoniku i rad na završnici prvog ciklusa u Budvi, pa je čitav taj period više pamtila kao veliku đačku ekskurziju nego kao naporan posao.

Tijana Vukotić, Policajac s Petlovog brda Foto: Printscreen

Kako bi se verno prikazala njena vezanost za konje u jednoj epizodi, pohađala je časove na hipodromu i posvetila se savladavanju jahanja i nege ovih plemenitih stvorenja.

Odlazak u inostranstvo i ostvarenje dečjeg sna

Rola mezimice beogradskog policajca ostala je njen jedini i poslednji glumački angažman. Čim su se ugasili reflektori, Tijana se povukla iz medijskog prostora, određeni period boravila van granica zemlje i sav fokus usmerila na studije. Danas radi kao diplomirana veterinarka, čime je praktično ostvarila sopstvene mladalačke ideale. Nikada nije osetila kajanje zbog rastanka sa glumom, svesna da je pružanje pomoći životinjama njena jedina prava strast.

Tijana Vukotić danas je uspešna veterinarka Foto: Printscreen/Facebook

O saradnji sa Ljubišom Samardžićem uvek je govorila sa izuzetnim poštovanjem i nežnošću, pamteći ga kao čoveka vedrog duha i vrhunskog majstora zanata, koji je dečji deo ekipe neprestano uveseljavao i nenametljivo uvodio u svet glumačke discipline. Iako je odabrala profesiju daleko od javnosti, njen lik i danas budi iskrena osećanja i seća na doba kada su domaće serije bez izuzetka okupljale čitavu porodicu ispred televizora.

Pogledajte video: Nataša Aksentijević o glumačkim počecima