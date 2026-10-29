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Italijanski tenor Luca Minnelli, poznat kao jedan od zlatnih glasova Venecije, nastupiće 17. novembra u Plavoj dvorani Sava Centra. Uz pratnju orkestra, beogradskoj publici predstaviće raskošan repertoar koji obuhvata čuvene operske arije, romantične italijanske kancone i svetski poznate melodije, među kojima su „O Sole Mio“, „Caruso“, „Nessun dorma“ i „Con te partirò“. Ulaznice su već u prodaji putem sajta tickets.rs.



Rođen 1964. godine u Mestre, nadomak Venecije, Luca Minnelli pripada umetnicima koji povezuju bogatu tradiciju italijanskog operskog pevanja sa savremenim muzičkim izrazom. Njegov prepoznatljiv tenorski glas, emotivne interpretacije i snažno scensko prisustvo privlače publiku koja podjednako uživa u klasičnoj i popularnoj muzici.

Njegov umetnički izraz pripada žanru classical crossover, koji spaja elemente opere, pop muzike i savremenih orkestarskih aranžmana. Na taj način Minnelli približava klasičnu muziku široj publici, zadržavajući eleganciju i izražajnost tradicionalnog italijanskog pevanja.

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzima saradnja sa legendarnim gitaristom grupe Queen, Brajanom Mejom (Brian May), i britanskom pevačicom Keri Elis (Kerry Ellis), sa kojima je 2021. godine objavio pesmu „Forever and Ever with You“. Ova saradnja pokazuje njegovu sposobnost da spoji snagu operskog glasa sa energijom pop i rok muzike.

Na koncertu u Sava Centru publiku očekuje muzičko putovanje kroz najlepše stranice italijanske muzičke tradicije, uz raskošne orkestarske aranžmane, snažne emocije i melodije koje su obeležile generacije. Minnellijeve nastupe karakterišu posebna scenska elegancija i neposredna komunikacija sa publikom, stvarajući atmosferu u kojoj se prepliću romantika, strast i neponovljivi duh Italije.

Ulaznice za koncert Luce Minnellija, koji će biti održan 17. novembra 2026. godine u Plavoj dvorani Sava Centra, dostupne su putem sajta tickets.rs - Tickets | LUCA MINNELLI