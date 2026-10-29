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Glumci pozorišta Atelje 212 obratili su se publici i naveli da će večerašnje predstave biti u promenjenom terminu. Razlog tome je, kako kažu, štrajk upozorenja.

"Poštovana publiku, obaveštavamo vas da će se večeras 29. oktobra predstave Korporativna bajka i Ceo život za godinu dana na Velikoj i Maloj sceni, odigrati sa početkom od 21 čas", napisali su glumci u objavi na Instagramu između ostalog. 

 Kako su dodali, razlog je štraj upozorenja većine zaposlenih pozorišta Atelje 212, povodom zahteva za hitnu ostavku vršioca dužnosti.

Podsetimo, zahtevi za hitnim ostavkama u Narodnom pozorištu u Beogradu, Ateljeu 212, Filmskom centru Srbije i Baletu SNP iz Novog Sada glavna su tema u kulturi nakon parlamentarnih izbora u našoj zemlji. Ansambl Drame i sindikat SINGLUS (Sindikat glumaca Srbije) zatražili su hitnu smenu čelnika uprave (Bajića i Bokana) i celog rukovodstva teatra. U saopštenju kao razlog navode "zatvaranje pozorišta na dva meseca, pritisci na zaposlene, targetiranje članova kolektiva, partijsko zapošljavanje i urušavanje repertoarske politike". Kolektiv je objavu završio direktnim pitanjem: "Da li ćete dati ostavke ili čekate smenu?"

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