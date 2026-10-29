Slušaj vest

Na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u petak, 30. oktobra u 20.30 časova biće premijerno izvedena predstava „Egzekutor“ po tekstu Vojislava Savića, u režiji Marka Jovičića.

Predstava Egzekutor
Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Smeštena u gotovo sablasni ambijent napuštenog hotela, ova komedija otvara pitanja straha, života i smrti, ali i vrednosti ljudskog života u savremenom svetu. U intimnoj atmosferi neobičnog susreta, pozorišna publika nije samo posmatrač već i neposredni svedok suočavanja čoveka sa sopstvenim izborima.

Predstava Egzekutor
Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Pored reditelja Marka Jovičića, autorski tim predstave čine scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Senka Ranosavljević i
kompozitor Nikola Dragašević. U realizaciji predstave učestvuju i asistent scenografkinje Mladen Stojanović i asistentkinja kostimografkinje Snežana Horvat. U predstavi igraju Nebojša Savić, Grigorije Jakišić i Snežana Jeremić Nešković.

Predstava Egzekutor
Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Premijera je zakazana za 30. oktobar u 20.30 časova na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Reprizna izvođenja su 31. oktobra i 2. novembra.

Ne propustiteKulturaPočinju jubilarni 35. Dani Zorana Radmilovića: Predstave se igraju u četiri grada
martin-udio-predstava-9.jpg
Kultura"Čarobnjak iz Oza" stiže u MTS dvoranu: Bajkovita avantura za decu uz magiju, muziku i spektakularne efekte
Čarobnjak iz Oza
KulturaBogat dramski repertoar Narodnog pozorišta u oktobru: mesec premijera, jubileja i gostovanja
profimedia-0980313616.jpg
KulturaTrijumf Narodnog pozorišta Sombor: Predstava "Zašto se smeje" osvojila 6 nagrada
Glumački ansambl Narodnog pozorišta Sombor izvodi scenu iz nagrađivane predstave Zašto se smeje (1).jpg

00:43
Predstava Koštana - Borini pozorišni dani  Izvor: Kurir/T.S.