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Na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u petak, 30. oktobra u 20.30 časova biće premijerno izvedena predstava „Egzekutor“ po tekstu Vojislava Savića, u režiji Marka Jovičića.

Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Smeštena u gotovo sablasni ambijent napuštenog hotela, ova komedija otvara pitanja straha, života i smrti, ali i vrednosti ljudskog života u savremenom svetu. U intimnoj atmosferi neobičnog susreta, pozorišna publika nije samo posmatrač već i neposredni svedok suočavanja čoveka sa sopstvenim izborima.

Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Pored reditelja Marka Jovičića, autorski tim predstave čine scenografkinja Marija Kalabić, kostimografkinja Senka Ranosavljević i

kompozitor Nikola Dragašević. U realizaciji predstave učestvuju i asistent scenografkinje Mladen Stojanović i asistentkinja kostimografkinje Snežana Horvat. U predstavi igraju Nebojša Savić, Grigorije Jakišić i Snežana Jeremić Nešković.

Predstava Egzekutor Foto: Marija Erdelji

Premijera je zakazana za 30. oktobar u 20.30 časova na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta. Reprizna izvođenja su 31. oktobra i 2. novembra.