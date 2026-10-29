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Glumački ansambl Ateljea 212 otvorenim prvobitno je ove srede pismom zahtevao ostavku v. d. upravnika Ljubiše Ristića, a večeras su u pozorištu organizovali štrajk upozorenja.

Oni su ovom prilikom predočili svoje zahteve za upravu njihove matične kuće:

1/20 Vidi galeriju Ansambl glumaca Ateljea 212 štrajk upozorenja Foto: Damir Dervišgić

-Razlog zbog kog smo ovde i zbog kog će naše predstave kasniti jeste to što održavamo štrajk upozorenja, sa zahtevom da vršilac dužnosti direktora momentalno podnese ostavku. Ukoliko vd nema minimum dostojanstva, pozivamo Sekretarijat za kulturu grada Beograda da ga razreši dužnosti.

Studenti i građani uveliko čiste naše životne prostore. Red je da to uradimo i sa našim radnim okruženjima. Svako svoje dvorište.

Zahvaljujemo vam na strpljenju. Mi ne idemo nigde. U proteklim danima postalo je sasvim jasno kolika je moć udruživanja i zajedništva, tako da vas pozivamo da ostanete ovde, sa nama, do početka predstave.

Hvala vam na podršci i razumevanju - rekla je u ime glumaca Hana Selimović.