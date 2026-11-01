Slušaj vest

Glumica Biljana Čekić, koja je duboko ganula javnost maestralno dočaranom naslovnom junakinjom u ostvarenju "Dara iz Jasenovca", stasala je u prelepu devojku čije objave na društvenim mrežama privlače veliku pažnju. Priliku koja joj je iz korena preusmerila sudbinu dobila je potpuno neplanirano, prijavivši se na audiciju organizovanu u njenoj školi, nakon čega je sirovom emocijom i darom naterala suze na oči milionima ljudi.

Ona je nedavno na svom profilu na Instagramu objavila trenutak sa obeležavanja svog devetnaestog rođendana, gde sa vedrim osmehom na licu sedi pored čokoladnog dezerta ukrašenog rođendanskim svećicama sa brojem 19.

Mlada glumica Biljana Čekić proslavila 19. rođendan Foto: Printscreen/Instagram

Njena fotografija pokrenula je lavinu reakcija među publikom, pa su joj virtuelni prijatelji u komentarima uputili nebrojene čestitke i najlepše želje za budućnost.

Podrška Miloša Bikovića

Tokom prvih koraka pred kamerama izuzetan oslonac pružio joj je proslavljeni kolega Miloš Biković, uputivši joj lični video-zapis u kom je izrazio čvrsto uverenje da će u godinama koje dolaze deliti filmski kadar, s obzirom na to da je prepoznao njen ogroman potencijal.

"Hvala ti što si mi ulepšao dan, godinu, život. Volim te, hvala na svemu. I dalje ne verujem", uzvratila je tada zatečena devojčica, kojoj se u tom trenutku obistinio najveći san.

Ova talentovana devojka na svet je došla 2007. godine u selu Sreflije, smeštenom nedaleko od Kozarske Dubice.

Pogledajte u galeriji Biljanu Čekić u filmu "Dara iz Jasenovca":

1/23 Vidi galeriju Biljana Čekić u ulozi Dare u filmu „Dara iz Jasenovca” Foto: Aleksandar Letić

Odrastanje daleko od glamura

Iako joj je učešće u istorijskoj drami preko noći obezbedilo regionalnu prepoznatljivost, mediji su zabeležili da se njen svakodnevni ritam zapravo nimalo nije promenio u odnosu na vršnjake. Njen dan započinje već u šest časova ujutru zbog školskih obaveza, dok slobodne sate provodi pomažući na porodičnom gazdinstvu, deleći sve teške seoske poslove sa ocem, bakom, dekom, bratom i sestrom.

Pogledajte video: Miloš Biković uputio emotivne reči Biljani Čekić