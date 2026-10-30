Aplauzi za glumce, ovacije za humanost! Jedinstvena scena na uglu Cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu svetla reflektora i u novembru usmerava na pomoć onima kojima je najpotrebnija. U Teatru humanosti Fondacije Mozzart ulaznica za pozorišne predstave je humanitarna SMS poruka, a tokom novembra šalje se 60 na 3030 za lečenje Viktora Miletića. Potrebno je samo da pošaljete poruku na Instagram stranici Fondacije Mozzart , rezervišete svoje mesto za izabrani datum i nakon potvrde rezervacije pošaljete dokaz o poslatoj SMS poruci, nakon čega vam ulaznica stiže na mejl adresu.

Novembarski repertoar otvara predstava „Bogojavljenje”, zakazana za 4. novembar. Maestralni glumački trio, koji čine Svetozar Cvetković, Nebojša Milovanović i Milovan Filipović, u ovom jedinstvenom delu spaja poeziju, satiru i bajku u snažan scenski doživljaj.

Hit predstavu „Kovači”, najnoviji komad u produkciji Fondacije Mozzart, publika može pogledati u čak tri termina – 7, 14. i 27. novembra. Ljubomir Bandović, Elizabeta Đorevska i Mladen Andrejević, uz mlade glumce Teodora Vinčića i Danila Milića, donose na scenu priču nastalu prema delu Aleka Popova, a u režiji Egona Savina. Hrabra i pomalo bezorbazna, ova vesela tragedija o intimnom životu savremenog čoveka odmah je osvojila publiku pa se za svako izvođenje traži karta više.

Na scenu Teatra humanosti vraća se još jedno delo u režiji Egona Savina – „Bašta sljezove boje”, u maestralnoj izvedbi Nebojše Milovanovića. Ćopićeva „zlatna bajka o ljudima”, produkcijski prvenac Fondacije Mozzart, od februara dobija ovacije širom zemlje i regiona, a beogradska publika će ovu izvanrednu monodramu moći da pogleda 10. novembra.