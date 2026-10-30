NOVEMBAR U ZNAKU KULTURE I HUMANOSTI: Fondacija Mozzart pripremila bogat pozorišni repertoar
Aplauzi za glumce, ovacije za humanost! Jedinstvena scena na uglu Cara Dušana i Knićaninove na Dorćolu svetla reflektora i u novembru usmerava na pomoć onima kojima je najpotrebnija. U Teatru humanosti Fondacije Mozzart ulaznica za pozorišne predstave je humanitarna SMS poruka, a tokom novembra šalje se 60 na 3030 za lečenje Viktora Miletića. Potrebno je samo da pošaljete poruku na Instagram stranici Fondacije Mozzart, rezervišete svoje mesto za izabrani datum i nakon potvrde rezervacije pošaljete dokaz o poslatoj SMS poruci, nakon čega vam ulaznica stiže na mejl adresu.
Novembarski repertoar otvara predstava „Bogojavljenje”, zakazana za 4. novembar. Maestralni glumački trio, koji čine Svetozar Cvetković, Nebojša Milovanović i Milovan Filipović, u ovom jedinstvenom delu spaja poeziju, satiru i bajku u snažan scenski doživljaj.
Hit predstavu „Kovači”, najnoviji komad u produkciji Fondacije Mozzart, publika može pogledati u čak tri termina – 7, 14. i 27. novembra. Ljubomir Bandović, Elizabeta Đorevska i Mladen Andrejević, uz mlade glumce Teodora Vinčića i Danila Milića, donose na scenu priču nastalu prema delu Aleka Popova, a u režiji Egona Savina. Hrabra i pomalo bezorbazna, ova vesela tragedija o intimnom životu savremenog čoveka odmah je osvojila publiku pa se za svako izvođenje traži karta više.
Na scenu Teatra humanosti vraća se još jedno delo u režiji Egona Savina – „Bašta sljezove boje”, u maestralnoj izvedbi Nebojše Milovanovića. Ćopićeva „zlatna bajka o ljudima”, produkcijski prvenac Fondacije Mozzart, od februara dobija ovacije širom zemlje i regiona, a beogradska publika će ovu izvanrednu monodramu moći da pogleda 10. novembra.
„Ljubinko i Desanka”, još jedna predstava u produkciji Fondacije Mozzart, koju je režirao Goran Šušljik, na repertoaru je 13. i 26. novembra. U glavnim ulogama su Ljubomir Bandović, Janko Cekić i Aleksandra Vulanović. Gorana Šušljika, ali ovaj put na daskama koje život znače, publika će u Fondaciji Mozzart gledati i 15. novembra, uz Mimu Karadžića i Stašu Nikolić u crnohumornoj komediji „Anđela”, kao i u duodrami „Zagonetne varijacije” sa Jankom Cekićem 28. novembra.
Novembarski repertoar donosi još tri predstave iz produkcije Fondacije Mozzart. „Rejting tajm” u režiji Darka Bajića, sa Anom Franić, Srđanom Karanovićem, Tamarom Šustić i Darijom Vučko biće odigran 19. novembra, a „Pale zvezde” sa Katarinom Radivojević, Marijanom Mićić i Nikolom Šurbanovićem dan nakon toga. „Španska pita” Irfana Mensura, u kojoj glume Isidora Minić, Dragana Mićalović i Ivana Zečević, posetioce očekuje 25. novembra.
Vidimo se na adresi koja spaja umetnost i humanost – u Ulici cara Dušana 35 na Dorćolu.