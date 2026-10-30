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Čuvena crnogorska slikarka i scenografkinja Vasilisa Radojević, koja je preminula u 71. godini, sahranjena je 29. oktobra na Starom groblju u Nikšiću, a njen poslednji ispraćaj, prema navodima crnogorskih medija, organizovao je Centar za socijalni rad. Od umetnice koja je decenijama privlačila pažnju nesvakidašnjom lepotom, temperamentom i burnim ljubavnim životom oprostilo se pedesetak ljudi. Među njima su bili prijatelji, poznanici i poštovaoci njenog stvaralaštva.

Život Vasilise Radojević bio je ispunjen neobičnim događajima, umetničkim uspesima i velikim ličnim tragedijama. Udavala se tri puta, od čega dva puta u tajnosti, bila je supruga italijanskog grofa, živela između Crne Gore i Italije, a njene slike izlagane su širom Evrope. Ipak, iza reputacije jedne od najfatalnijih žena nekadašnje Jugoslavije krila se izuzetno emotivna osoba koju su smrt brata i gubitak voljenog supruga zauvek promenili.

O svom životu govorila je otvoreno, a jedan od najzanimljivijih intervjua dala je 2010. godine za „Večernje novosti“, kada je priznala da je mnogo toga što se o njoj pričalo bilo istinito, ali i da su pojedine glasine vremenom prerasle u legende.

Zbog pogibije brata više nikada nije slavila rođendan

Vasilisa je rođena 8. avgusta 1955. godine u Nikšiću. Njena majka Jelisaveta bila je Ruskinja iz aristokratske porodice, dok je otac Šćepan bio Crnogorac. Od majke je nasledila upečatljivu lepotu, a od oca, kako su je opisivali ljudi koji su je poznavali, temperament i neposrednost.

Vasilisa Radojević, poznata crnogorska slikarka i scenografkinja Foto: youtube/ Marko Jo

Još u mladosti pokazala je veliki talenat za slikarstvo, ali je njen život zauvek promenila porodična tragedija. Kada je imala dvadesetak godina, njen brat Bato poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Taj gubitak toliko ju je pogodio da je prestala da obeležava sopstveni rođendan. Kada se 2010. godine sastala sa novinarkom „Večernjih novosti“ na terasi hotela „Palma“ u Tivtu, razgovor je započela upravo pričom o bratu.

Priznala je da ne može da bude nasmejana na svoj rođendan jer od njegove pogibije više ništa ne slavi. Govorila je i o načinu na koji se suočavala sa tugom, objašnjavajući da nije želela da je okolina sažaljeva.

O sebi je tada rekla da više voli kada je nazivaju:

„Luda slikarka“

Udala se za bratovog najboljeg prijatelja, pa pobegla prve bračne noći

Nakon bratove pogibije Vasilisa je donela odluku koja je iznenadila njenu porodicu i prijatelje. Udala se za njegovog najboljeg druga, poznatog nikšićkog sportistu.

Kasnije je objasnila da je u tom muškarcu prepoznavala osobine pokojnog brata. Godinama su se družili, imali slične pokrete i način ponašanja, zbog čega je u jednom trenutku poverovala da je zaljubljena.

Venčanje je organizovala u tajnosti. Njena majka nije znala šta planira, dok je otac bio upoznat sa odlukom i podržao je, želeći da njegova ćerka bude srećna.

Vasilisa Radojević, poznata crnogorska slikarka i scenografkinja Foto: youtube/ Marko Jo

Međutim, već prve bračne noći Vasilisa je shvatila da nije donela odluku iz ljubavi. Kada su stigli u suprugov dom, sačekala je da on ode u kupatilo, a zatim pobegla.

O toj epizodi pričala je godinama kasnije bez skrivanja, priznajući da je tada bila toliko potresena bratovom smrću da nije uspevala jasno da razdvoji ljubav od tuge.

Priznala da je pucala iz pištolja zbog ljubomore

Za njen brak sa nikšićkim sportistom vezivala se i jedna od najpoznatijih priča koje su godinama kružile Crnom Gorom. Govorilo se da je pucala na supruga nakon što ju je zatekao sa drugim muškarcem.

Vasilisa je u intervjuu iz 2010. godine objasnila svoju verziju događaja, navodeći da je sukob nastao zbog suprugove ljubomore prema njenom komšiji, kojeg je doživljavala gotovo kao brata.

Tvrdila je da je njen muž pratio tog čoveka i da se plašila da bi situacija mogla da se završi tragedijom. Priznala je da je zaista pucala, ali da je koristila gasni pištolj.

Svoje prisećanje završila je rečima:

„Na sreću, svi smo preživeli“

Ovaj događaj dodatno je učvrstio njen glas temperamentne žene, koja nije pristajala da joj partneri određuju kako će živeti. Ipak, Vasilisa je tvrdila da nije volela površne avanture i da joj je u ljubavi najvažnija bila duhovna povezanost.

Udala se za italijanskog grofa koji je bio njena najveća ljubav

Iako se udavala tri puta, Vasilisa je tvrdila da je istinski volela samo jednog muškarca - Masima, Italijana iz grofovske porodice.

Njihova ljubavna priča počela je tokom njenog boravka u Italiji. Masimo je bio izuzetno imućan i privlačan muškarac, a Vasilisini prijatelji nisu verovali da bi njihova veza mogla da potraje.

Upravo su takvi komentari probudili njen poznati nikšićki inat. Odlučila je da će se udati za njega, iako su joj mnogi govorili da nema nikakve šanse da osvoji italijanskog aristokratu.

Masimo se zaljubio u nju, venčali su se i dobili sina. Njihova sreća, međutim, trajala je kratko. Masimo je preminuo nakon četiri godine braka, a slikarka je taj gubitak izuzetno teško podnela.

Prema njenom svedočenju, mesecima nakon njegove smrti živela je povučeno, u zamračenim prostorijama, pokušavajući da prihvati da je izgubila čoveka kojeg je najviše volela.

Masima je pamtila kao muškarca koji je znao da joj pruži pažnju, ali i dovoljno slobode. Smatrala je da je upravo zbog toga njihov odnos bio drugačiji od svih prethodnih.

U razgovoru za „Novosti“ naglasila je da je njihov zajednički život trajao samo četiri godine, ali da uspomene na njega nikada neće izbledeti.

Privatnim avionom odlazila je kod sina u Italiju

Posle Masimove smrti Vasilisa je ostala bliska sa njegovom porodicom, koja je, prema njenim rečima, raspolagala ogromnim bogatstvom.

U vreme intervjua 2010. godine živela je na relaciji Podgorica-Rim. Njen sin tada je imao 18 godina i živeo je u Italiji, a ona je često putovala kako bi ga posetila.

Navela je da joj je porodica pokojnog supruga slala avion kada bi odlazila kod sina. Iako nisu stalno živeli zajedno, isticala je da su izuzetno bliski i da skoro svake večeri satima razgovaraju telefonom.

Takvi detalji njenog života doprineli su pričama o luksuzu i visokom društvu. Ipak, Vasilisa je odbacivala potrebu da se predstavlja kao pripadnica džet-seta.

Naglašavala je da je ponosna na svoje poreklo i da ne želi da se pretvara u nekoga ko nije. Posebno joj je bilo važno da njene izložbe posećuju obični ljudi, prema kojima se, kako je govorila, odnosila jednako kao prema bogatim kolekcionarima.

Novosti

Drugog muža udarila dok je vozio, pa zamalo doživeli nesreću

Još jedna neobična epizoda iz Vasilisinog ljubavnog života vezana je za bogatog grčkog biznismena crnogorskog porekla, za kojeg se takođe tajno udala.

Prema njenom svedočenju, njihov odnos u početku je bio dobar, ali su se problemi pojavili kada je suprug postao izrazito ljubomoran.

Vasilisa je tvrdila da nije podnosila posesivnost i da joj je bilo neprihvatljivo da bilo koji muškarac pokušava da kontroliše njen život.

Tokom jedne svađe u automobilu, kako je sama ispričala, toliko se razbesnela da ga je udarila dok je upravljao vozilom, zbog čega su oboje bili u ozbiljnoj opasnosti.

O tom događaju govorila je gotovo šaljivo, ali je jasno stavljala do znanja da su ljubomora i ograničavanje slobode bili među glavnim razlozima zbog kojih su se njeni odnosi završavali.

Istovremeno je tvrdila da nikada nije prevarila partnera, već da je odlazila kada bi prestala da oseća ljubav.

Slikarstvo je bilo njena najveća životna strast

Iako je javnost često više zanimala njena burna privatna biografija, Vasilisa Radojević iza sebe je ostavila značajan umetnički rad.

Još kao mlada napustila je Nikšić i otišla u Beograd, gde je studirala na Akademiji primenjenih umetnosti. Završila je i tri godine medicine, ali je umetnost na kraju odnela prevagu.

Usavršavala se u Italiji, a njena dela prikazivana su na izložbama širom Evrope. Bila je članica Udruženja likovnih umetnika Crne Gore od 1978. godine i dobitnica više priznanja za slikarstvo i crtež.

Njene slike odlikovali su snažne boje, fantastični prizori, ženske figure i izražena emocionalnost. Posebnu pažnju posvećivala je odnosima između muškaraca i žena, ljudskim karakterima i unutrašnjim sukobima.

Kraj života daleko od javnosti

Poslednje godine Vasilisa Radojević provela je daleko od pažnje koja ju je pratila tokom mladosti i najuspešnijih perioda karijere.

Vasilisa Radojević, poznata crnogorska slikarka i scenografkinja Foto: youtube/PRVA Crna Gora

Vest o njenoj smrti objavljena je 28. oktobra, a dan kasnije sahranjena je na Starom groblju u Nikšiću. Prema navodima crnogorskih medija, poslednjem ispraćaju prisustvovalo je svega pedesetak ljudi, dok je organizaciju preuzeo Centar za socijalni rad.

U javnosti nisu razjašnjene sve okolnosti njenih poslednjih dana, uključujući to ko ju je pronašao i kada je tačno preminula.

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