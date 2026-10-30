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Četvrti Međunarodni festival muzejskog teatra MUZETEA biće održan od 2. do 4. novembra u Beogradu, uz predstave koje povezuju pozorišnu umetnost i muzejsko nasleđe. Festival će otvoriti glumica Tanja Bošković.

Foto: Petar Aleksić

Ovogodišnji program posvećen je i osnaživanju položaja žena u umetnosti, a glumica Vjera Mujović okuplja umetnike iz Srbije, Španije, Nemačke, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Italije.

Foto: Marija Mladjen/ATAImages

Program predstava:

2. novembar, 19 časova, Muzej nauke i tehnike: "Artmoria" (Srbija).

3. novembar, 18 i 19 časova, Muzej nauke i tehnike: "Zavjet" (Crna Gora) i "Uspon i pad jednog boga" (Italija).

4. novembar, 18 i 20 časova, Dom Jevrema Grujića: "Darovni ćilim Cvete Agnine" (Srbija) i "Vla Vla Vlajland Cabaret" (Hrvatska).

Prateći program obuhvata stručnu radionicu za studente menadžmenta u kulturi, posvećenu povezivanju muzeja, pozorišta i publike.

Nagrade za najbolju predstavu i ulogu dodeliće žiri koji čine Marija Bergam, Vladanka Krstevska i dr Milica Cukić.

Ulaznice za program u Domu Jevrema Grujića dostupne su putem sajta tickets.rs, a dodatne informacije na Instagram profilu festivala.

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