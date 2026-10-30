Tanja Bošković otvara festival muzejskog teatra Muzetea: Program posvećen osnaživanju položaja žena u umetnosti
Četvrti Međunarodni festival muzejskog teatra MUZETEA biće održan od 2. do 4. novembra u Beogradu, uz predstave koje povezuju pozorišnu umetnost i muzejsko nasleđe. Festival će otvoriti glumica Tanja Bošković.
Ovogodišnji program posvećen je i osnaživanju položaja žena u umetnosti, a glumica Vjera Mujović okuplja umetnike iz Srbije, Španije, Nemačke, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatske i Italije.
Program predstava:
2. novembar, 19 časova, Muzej nauke i tehnike: "Artmoria" (Srbija).
3. novembar, 18 i 19 časova, Muzej nauke i tehnike: "Zavjet" (Crna Gora) i "Uspon i pad jednog boga" (Italija).
4. novembar, 18 i 20 časova, Dom Jevrema Grujića: "Darovni ćilim Cvete Agnine" (Srbija) i "Vla Vla Vlajland Cabaret" (Hrvatska).
Prateći program obuhvata stručnu radionicu za studente menadžmenta u kulturi, posvećenu povezivanju muzeja, pozorišta i publike.
Nagrade za najbolju predstavu i ulogu dodeliće žiri koji čine Marija Bergam, Vladanka Krstevska i dr Milica Cukić.
Ulaznice za program u Domu Jevrema Grujića dostupne su putem sajta tickets.rs, a dodatne informacije na Instagram profilu festivala.
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