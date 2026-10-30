Slušaj vest

U četvrtoj epizodi treće sezone serijala "Trgovci automobilima: Svetska turneja", koja će premijerno biti prikazana 11. novembra u 21 sat na Discovery kanalu, Majk Bruer i Mark Elvis Pristli stižu u Srbiju, gde ih očekuje automobil dobro poznat generacijama vozača na ovim prostorima "jugo 55".

"Jugo" je jedan od najprepoznatljivijih automobila s prostora bivše Jugoslavije. Iako je tokom godina često bio na meti kritika i automobilskih šala, ostao je važan deo automobilske istorije regiona i vozilo koje je milionima ljudi omogućilo da postanu vlasnici sopstvenog automobila.


U Srbiji Majk i Elvis pronalaze "jugića" iz 1989. godine, koji na prvi pogled deluje kao da je u solidnom stanju. Međutim, ubrzo otkrivaju niz problema ispod haube. Pred njima je novi mehaničarski izazov - da obnove automobil i provere šta "jugo" može da ponudi decenijama nakon što je postao jedan od prepoznatljivih simbola automobilizma na ovim prostorima.

Nakon restauracije sledi i poseban test. Majk veruje da "jugo" može ravnopravno da se nosi s jednim od svojih najpoznatijih savremenika - "folksvagen golfom", pa priprema niz izazova u kojima će ova dva automobila odmeriti snage. Elvis je, međutim, znatno skeptičniji.

Da li će obnovljeni "jugo" uspeti da odgovori na izazov i dokaže da ovaj dobro poznati automobil još uvek može da iznenadi, gledaoci će saznati u novoj epizodi serijala "Trgovci automobilima: Svetska turneja".

Ne propustiteZabavaDiscovery i Telekom Srbija proširili saradnju: Lasiran HGTV- novi televizijski kanal posvećen brizi o kući i bašti
hgtv-1x1-room1-logo111.jpg
AutoBritanci kupili Juga za 650 evra, pa ga potpuno sredili: Uz ključeve dobili i šravciger, a sada pogled ispod haube iznenađuje
Crveni jugo 55 iz 1989. godine pre i posle obnove u emisiji „Trgovci automobilima“
DruštvoPreći će 12 hiljada kilometara Jugom "Za naše heroje"! Trojica Srbina pokazali kako izgleda unutrašnjost automobila u kome provode dane na putu do Pekinga
366443_250408.01_11_55_24.Still006.jpg
EdukacijaKako izabrati grafički dizajn prema životnom stilu klijenata