Slušaj vest

U četvrtoj epizodi treće sezone serijala "Trgovci automobilima: Svetska turneja", koja će premijerno biti prikazana 11. novembra u 21 sat na Discovery kanalu, Majk Bruer i Mark Elvis Pristli stižu u Srbiju, gde ih očekuje automobil dobro poznat generacijama vozača na ovim prostorima "jugo 55".

"Jugo" je jedan od najprepoznatljivijih automobila s prostora bivše Jugoslavije. Iako je tokom godina često bio na meti kritika i automobilskih šala, ostao je važan deo automobilske istorije regiona i vozilo koje je milionima ljudi omogućilo da postanu vlasnici sopstvenog automobila.



U Srbiji Majk i Elvis pronalaze "jugića" iz 1989. godine, koji na prvi pogled deluje kao da je u solidnom stanju. Međutim, ubrzo otkrivaju niz problema ispod haube. Pred njima je novi mehaničarski izazov - da obnove automobil i provere šta "jugo" može da ponudi decenijama nakon što je postao jedan od prepoznatljivih simbola automobilizma na ovim prostorima.

Nakon restauracije sledi i poseban test. Majk veruje da "jugo" može ravnopravno da se nosi s jednim od svojih najpoznatijih savremenika - "folksvagen golfom", pa priprema niz izazova u kojima će ova dva automobila odmeriti snage. Elvis je, međutim, znatno skeptičniji.