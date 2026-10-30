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Na gala ceremoniji sinoć završenog 6. međunarodnog televizijskog festivala javnih servisa „Srce Evrope", koji je održan u Varšavi od 26. do 29. oktobra, drugu nagradu (SILVER AWARD) u kategoriji igranih TV serija osvojila je serija „Tvrđava", snimljena u produkciji Radio-televizije Srbije i „Režim doo".

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Foto: RTS

Nagradu je, u ime Radio-televizije Srbije, primio Glavni urednik dramskog i domaćeg serijskog programa Marko Novaković. U konkurenciji za nagrade bile su serije iz Poljske, Češke, Letonije, Bugarske i Srbije, a prvu nagradu (GOLDEN AWARD) osvojila je serija "Variola vera", javnog servisa Poljske.

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Foto: RTS

Smeštena u turbulentne devedesete godine, serija prati život mladog para, njihovih rođaka i prijatelja u trenucima kada Jugoslavija nestaje, a svakodnevica postaje borba za očuvanje ljudskosti. Kroz njihove sudbine ova serija govori o onome što je svima blisko – o moralnim dilemama, sukobima i pomirenjima, ali pre svega o ljubavi koja spaja i onda kada sve drugo preti da se raspadne.

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Foto: RTS

Nakon izvanrednog prijema serije "Tvrđava" na festivalu "Prix Europa" u Berlinu, kao i mnogobrojnih nagrada na domaćim TV festivalima, ovo je prvo veliko priznanje našoj seriji na nekom od festivala u inostranstvu.

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Foto: RTS

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Bonus video:

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Premijera serije Tvrđava Izvor: Kurir