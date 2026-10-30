Koliko smo zaista napredovali kao civilizacija ako u međuljudskim odnosima i dalje ponavljamo iste obrasce? Upravo od tog pitanja polazi predstava „Orbis“, koja kroz satiru, grotesku i intimnu dramu istražuje odnose među ljudima i mehanizme koji se, uprkos vremenu i društvenim promenama, iznova ponavljaju. Naredno izvođenje zakazano je za 3. novembar u Kulturnom centru Čukarica.

Predstava je podeljena u tri povezane celine koje se bave potragom za partnerom, raspadom porodice i emocionalnom manipulacijom. Kroz rituale udvaranja, izbegavanje bliskosti, preljubu, strah od napuštanja i potrebu da se druga osoba zadrži po svaku cenu, „Orbis“ otvara pitanja o ljubavi, poverenju i ljudskoj prirodi.

O tome šta se krije iza ovog pozorišnog eksperimenta nad ljudskom vrstom, kako su nastajali likovi i situacije u kojima se publika može prepoznati, ali i zbog čega su pojedini obrasci ponašanja toliko otporni na promene, u emisiji Euronews Srbija govorili su autorka teksta Mira Vučetić i reditelj Miloš Lučić.

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