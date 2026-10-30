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Svetlana Ceca Bojković i Dara Džokić decenijama važe za jedne od najcenjenijih glumica na domaćoj sceni. O njihovom talentu svedoče brojne nagrade i priznanja, ali i uloge koje su ostavile značajan trag u domaćoj kinematografiji i pozorištu. Osim što su dugogodišnje koleginice, njih dve neguju i iskreno prijateljstvo.

Malo je poznato da su se obe svojevremeno našle u užem izboru za ulogu Emilije Popadić u kultnoj seriji "Bolji život". Ipak, nakon kraćeg razmatranja, uloga je pripala Dari Džokić, međutim odbila je ulogu.

Svetlana Ceca Bojković Foto: Kurir Televizija

- Odbila sam "Bolji život", što se ne zna. Trebalo je da igram jednu od glavnih uloga. Ne znam kako to da objasnim. Radila sam tada mnogo u pozorištu. Uopšte nisam bila svesna koju će gledanost imati ta serija. Ne kajem se ni zbog jednog svog postupka. Tako je trebalo da bude - ispričala je Dara Džokić gostujući u jednoj televizijskoj emisiji.

Iako bi ovakva situacija u nekim okolnostima mogla da izazove rivalitet među koleginicama, kod njih dve nije bilo mesta za ljubomoru. Naprotiv, važnu ulogu u izgradnji njihovog odnosa imao je pokojni reditelj Ljubomir Draškić Muci, suprug Svetlane Bojković, koga je Dara izuzetno cenila i doživljavala kao važnog profesionalnog oslonca.

Dara Džokić Foto: Marina Lopičić

Za Cecu Bojković on je bio životni partner, sa kojim je provela 14 godina, dok je Dara u njemu prepoznala mnogo više od reditelja - čoveka koji je umeo da prepozna talenat, pruži podršku i pomogne kada je bilo najpotrebnije.

- Muci me je uzeo za ruku i poveo na veće i sve veće, pa onda do najvećeg zadatka. Nekako ga stvarno doživljavam kao nekog pozorišnog tatu i velikog prijatelja. Oseća se njegov nedostatak. Kad je otišao, tek onda smo shvatili i osetili koliko nedostaje - prisetila se Dara.

Koliko je Draškić bio važan za pozorišne umetnike pokazuje i činjenica da su mu se glumci često obraćali za mišljenje čak i pred same premijere. Njegov osećaj za scenu i sposobnost da uoči ono što drugima promakne činili su ga osobom od posebnog poverenja.

Ljubomir Muci Draškić Foto: Vukica Mikača

- Ne samo kao reditelj i prijatelj, već i kao neko ko bi bio kontrolno oko. On je bio fantastičan kao neko ko, kad radiš pa dođeš pred premijeru, svi reditelji, a naročito glumci, voleli su da kažu: "Jao, Muci, dođi molim te, da pogledaš" - istaknuto je u razgovoru.

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