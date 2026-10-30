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Festival autorskog filma, koji će biti održan od 20. do 27. novembra, predstavio je vizuelni identitet svog 32. izdanja, koji potpisuje dizajnerka Dragana Krtinić. Uz predstavljanje vizuala, festival najavljuje i dva posebna filmska naslova: Snevanje, poslednji filmski rad Dušana Makavejeva, i Pažljivo, s ljubavlju, najnovije ostvarenje britanskog reditelja Majka Lija, za koje je izjavio da bi moglo biti njegov poslednji film.

Na otvaranju 32. FAF-a, u petak, 20. novembra, u 19 časova, u velikoj sali mts Dvorane, pre projekcije filma Fjord Kristijana Munđijua, biće prikazan kratki film Snevanje, segment omnibusa Danske devojke pokazuju sve iz 1996. godine, koji čini dvadeset kratkih celina različitih autora. Režiralo ga je 19 reditelja iz više zemalja. Među njima su, između ostalih, i Kšištof Zanusi, Monika Trojt, Mika Kaurismaki, Mani Kaul, Dejvid Bler i Žang Juan, kao i Dušan Makavejev.

Foto: FAF promo

“Inspiraciju za ovogodišnji vizual pronašla sam u filmu Dušana Makavejeva, vozu Orijent ekspres i zločinu. Kolažiranjem filmskih kadrova stvorila sam niz nadrealnih prizora koji se, poput scena u snu, prepliću i grade metaforičnu sliku. Prozor voza postavlja posmatrača u ulogu putnika koji prati smenjivanje stvarnosti i mašte, dok se vizual poigrava granicom između onoga što vidimo, zamišljamo i načina na koji nas drugi doživljavaju. Razlomljena tipografija narušava pravilne forme, a jednostavna Helvetica pravi kontrast fotografijama. Sanjiva plava podloga i crno-beli kadrovi spajaju atmosferu sna i filma. Tri boje povezuju postere u niz vagona, dok oznake sa voza podsećaju na informacije iz snova koje tek naknadno pokušavamo da dešifrujemo. Niz prozora istovremeno evocira filmsku traku”, izjavila je Dragana Krtinić.

Makavejev je svojim jedinstvenim i revolucionarnim spojem igranog i dokumentarnog filma, provokativnim humorom i istraživanjem odnosa između pojedinca i društva ostavio dubok trag u istoriji autorskog filma. Njegov dugometražni debi Čovek nije ’tica iz 1965. godine, kao i filmovi Ljubavni slučaj ili tragedija službenice P.T.T., Nevinost bez zaštite, WR: Misterije organizma i Sweet Movie, doneli su mu međunarodno priznanje i status jednog od najprepoznatljivijih predstavnika jugoslovenskog filma.

Foto: FAF promo

U programu 32. FAF-a naći će se i Pažljivo, s ljubavlju (Tender Loving Care), najnoviji film Majka Lija, jednog od najznačajnijih britanskih reditelja, poznatog po preciznim portretima svakodnevnog života i složenih međuljudskih odnosa.

Li je prepoznatljiv po specifičnom načinu rada: njegovi filmovi nastaju kroz dugotrajan proces proba i improvizacija sa glumcima, zahvaljujući čemu likovi deluju neposredno i životno. Dobitnik je Zlatne palme u Kanu za film Tajne i laži (1996) i Zlatnog lava u Veneciji za Veru Drejk (2004), a među njegovim najpoznatijim ostvarenjima su i Naked, Happy-Go-Lucky i Mr. Turner. Povodom najnovijeg filma izjavio je da bi to moglo biti njegovo poslednje ostvarenje.

U središtu priče Pažljivo, s ljubavlju su Ejmi i Rouzi, dugogodišnje prijateljice koje rade u socijalnim službama i svakodnevno se susreću sa ljudima kojima je potrebna pomoć. Dok pružaju podršku drugima, suočavaju se i sa sopstvenim porodičnim izazovima, starenjem roditelja i pitanjem koliko brige i razumevanja možemo da pružimo ljudima koji su nam bliski.

Pažljivo, s ljubavlju će biti prikazan u sredu, 25. novembra u 19 časova u velikoj sali mts Dvorane. Film je na ovogodišnjem festivalu u San Sebastijanu osvojio pet nagrada.

Foto: FAF promo

U susret 32. FAF-u

Kao posebno filmsko zagrevanje za 32. Festival autorskog filma, organizatori su najavili premijere tri zapažena ostvarenja: Divlji konj broj devet Martina Mekdone, Možeš sve da vidiš Nejtana Fildera i Lensa Openhajma i Klaber Džordana Firstmana. Projekcije su izazvale veliko interesovanje publike, a pojedini termini već su rasprodati. Filmovi će biti prikazani tokom tri uzastopne srede, 4, 11. i 18. novembra, sa početkom u 20 časova, kao uvod u festivalsku nedelju koja počinje 20. novembra.

32. Festival autorskog filma

Ovogodišnji FAF biće održan od 20. do 27. novembra, a otvoriće ga film Fjord Kristijana Munđijua, dobitnika Zlatne palme u Kanu. Među najavljenim naslovima su i Minotaur Andreja Zvjaginceva, dobitnika Gran prija u Kanu, domaće premijere filmova 3 nedelje posle Miroslava Terzića, U vrtu moja ruka pušta koren Borisa Hadžije i Hode Taheri, Do kraja dana Jelene Maksimović, kao i Crna kugla (La bola negra) Havijera Kalva i Havijera Ambrosija, u produkciji Pedra Almodovara.

Više informacija o programu dostupno je na zvaničnom sajtu festivala faf.rs i na društvenim mrežama FAF-a.

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