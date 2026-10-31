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Artur Miler je dramu "Posle pada" napisao svega dve godine nakon smrti Merilin Monro, svoje nekadašnje supruge. Javnost ga je tada dočekala na nož, a ta predstava donela mu je verovatno najteži period u celoj karijeri. Šezdeset godina kasnije, u godini kada se navršava vek od rođenja Merilin Monro, ova priča stiže pred beogradsku publiku.

Plakat za predstavu Posle pada Foto: Madlenijanum

Premijera je zakazana za večeras u 19.30 časova, na Velikoj sceni Opere i teatra Madlenijanum. Merilin Monro igra Tamara Aleksić.

Komad ne nudi jeftina opravdanja. Milerov scenski dvojnik Kventin uopšte ne moli za oproštaj. On želi čist račun sa sobom. Traži tačan opis onoga što je učinio, svestan da je i u trenucima najveće ljubavi bio sposoban da povredi ono što mu je najvažnije. Zato ova drama i postavlja pitanje na koje malo ko ima spreman odgovor: ko od nas danas uopšte sme sebe da nazove nedužnim?

Tamara kao Merilin Monro Foto: Goran Srdanov

Režiju potpisuje Petar Jovanović, koji je zajedno sa dramaturškinjom Nikolinom Đukanović uradio i adaptaciju, a komad se igra u prevodu Dragoslava Andrića.