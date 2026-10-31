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Lepa glumica Ivana Mihić godinama je sa roditeljima, glumicom Verom Čukić i dramskim piscem i scenaristom Gordanom Mihićem, posećivala manastir Rajinovac. Ivana je, sasvim spontano, postala njegov volonter, a jednom prilikom je otkrila da je učestvovala u njegovoj obnovi.

- Volonter sam obnove manastira Rajinovac i arhimandrit Serafim Kužić, starešina manastira, i ja obaveštavamo vas da je završena kompletna rekonstrukcija krova crkve Rođenja Presvete Bogorodice uz blagoslov Patrijarha Porfirija, kao i da smo uporedo sa tim ogromnim građevinskim radovima završili i formiranje manastirske biblioteke kao nama izuzetno bitnog duhovnog dela obnove manastira Rajinovac - napisala je glumica tom prilikom.

U galeriji pogledajte fotogtafije Ivane Mihić:

1/8 Vidi galeriju Ivana Mihić Foto: Privatna Arhiva

- Pomenula bih i naše dosadašnje radove na obnovi: popločavanje kamenom velikih staza i porte, prostora ispred manastirskog konaka, obnova drvenarije na crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, asfaltiranje kolovoza, trotoara, pešačkih staza - dodala je ponosno Ivana.

Iz grada pobegla u prirodu

Ivana Mihić se preselila iz grada u selo. Daleko je od centra grada i nastavila je život u seoskoj idili, u kojoj, sudeći po njenom Instagram nalogu, i te kako uživa.

Foto: Dragan Kadić

- Još pre mog rođenja roditelji su kupili imanje i sazidali kuću, nedaleko od Beograda, u kojoj su živeli poslednjih desetak godina. Kroz ceo moj život tu smo provodili veliki deo leta, a ponekad i zime. Dunav protiče na oko dve stotine metara od kuće, te sam se kao dete često kupala i igrala pored vode. Pravila sam kućicu na drvetu, imala svoju družinu po uzoru na neke od omiljenih junaka iz dragih mi knjiga za decu, sa drugarima preko leta zarađivala za džeparac berući voće na okolnim plantažama, vozila bicikl od jutra do mraka, igrala se istraživača po okolnim šumama, s majkom pravila ajvar i džemove, a sa ocem pomagala komšiluku kada se peče rakija - otkrila je Ivana jednom prilikom za "Blic".

Video: Nebojša Dugalić manastir Vojlovica