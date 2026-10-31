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Najstarije lutkarsko pozorište u regionu već duže od godinu dana nema svoju glavnu salu. Glumac Aleksandar Milković je pre nekoliko dana, odmah posle ovacija za monodramu "Zločin i kazna", stao pred publiku i podsetio na zatvaranje Velike scene Pozorišta mladih. prenosi poratal Moj Novi Sad.

Aleksandar Milković Foto: Srđan Doroški

Prostor je zaključan iz bezbednosnih razloga još 20. maja prošle godine. Ekipa iz ansambla mesecima je pokušavala da dobije odgovore od nadležnih gradskih službi. Nisu dobili nijednu jedinu povratnu informaciju.

Zbog toga su Aleksa Ilić, Neda Danilović, Jelica Gligorin i Slavica Vučetić sišli u hol i direktno razgovarali s ljudima. Zamolili su ih za pomoć. Gledaoci su strpljivo stali u red, pa je za kratko vreme prikupljeno preko sto potpisa podrške. Glumci će nastaviti akciju uživo posle svake predstave, a otvorili su i onlajn peticiju. Dosad je potpisalo više 1.300 ljudi.

Ovim putem zahtevaju od Grada da javno objavi rok završetka projektne dokumentacije, obezbedi konkretan novac u budžetu, utvrdi tačan datum otvaranja Velike scene i prekine ovo ćutanje.

Foto: Srđan Doroški