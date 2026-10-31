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Glumica Ognjanka Ognjanović, majka glumice AnastasijeAnje Mandić, preminula je u 77 godini. Tužnu vest je saopštila njena ćerka na društvenim mrežama.

Naime, Anja Mandić je na svom Instagram profilu objavila njenu fotografiju uz koju je napisala:

"U koju reč stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te, hrabra naša, dušo moje duše", napisala je na Instagramu Anja, inače i udovica pokojnog glumca Milorada Mandića Mande.

Ko je bila Ognjenka?

Ognjanka Ognjanović je srpska i jugoslovenska glumica, rođena 12. aprila 1949. godine u Šapcu.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji. Posebno se izdvaja njena naslovna uloga u televizijskoj drami "Mileva Ajnštajn“ iz 1972. godine, a publika je pamti i po ostvarenjima "Koštana“ i "Ranjena zemlja“, kao i seriji "Selo gori, a baba se češlja“, prenosi Blic.

U galeriji pogledajte fotografije Anje Mandić:

Anja Mandić Foto: Ana Paunković, Boško Đorđević, Contrast Studios

Bila je u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa, dok je iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila ćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je takođe poznata glumica. Ognjanka potiče iz umetničke porodice, a njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović.

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kolona nema kraj Izvor: MONDO