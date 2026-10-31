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U ruskim bioskopima trenutno se prikazuje "Rađanje imperije", istorijski spektakl reditelja Andreja Kravčuka. Film pokriva prelomnih deset godina u kojima je stvoreno rusko carstvo. Sve počinje povratkom Petra Velikog iz diplomatske misije po zapadnoj Evropi, a završava se Poltavskom bitkom 1709. godine, kada je do nogu potučena švedska vojska.

Zapaženu ulogu dobio jeMiloš Biković, koji igra Aleksandra Menjšikova. Za one koji slabije prate rusku istoriju, reč je o neverovatnoj figuri. Menjšikov je potekao sa ulice, a dogurao je do zvanja generala i najmoćnijeg čoveka u zemlji. Bio je Petrov nerazdvojni saradnik i jedini koji je smeo otvoreno da mu kaže šta misli. U filmu ga vidimo u vojnim štabovima, ali i usred krvavih borbi.

Samog cara igra Aleksandar Gorbatov, dok njegovu veliku ljubav Anu Mons tumači Julija Peresild. Kravčuk je poznat po tome što voli sirovu atmosferu i masovne scene. U kadrovima se osećaju pravo blato i barutni dim. Izgradnja nove prestonice i izlazak na more tražili su brutalnu cenu, pa film uopšte ne ulepšava tu stranu priče.

U osvrtu na sam film, Biković je istakao da je istorija temelj svake nacije, i da bez spoznaje prošlosti "lutamo u sadašnjosti". Njegov lik, knez Menjšikov, potekao je ni iz čega i postao vojskovođa i desna ruka cara. Knez je, podsetimo se, pokazao izuzetnu sposobnost i tokom Severnog rata protiv Šveđana. Zanimljivo je i to da je Menjšikov, nakon smrti Petra Velikog i kasnije vladavine Katarine Prve i Petra Drugog, prognan u Sibir zbog zloupotrebe položaja.

Pogledajte kako Miloš Biković provodi vreme sa sinom:

1/5 Vidi galeriju Miloš Biković Foto: Printscreen/Instagram/milosbikovic

Za Bikovića je ovo verovatno najzahtevniji glumački zadatak u ruskoj kinematografiji do sada, potpuno drugačiji od komedija po kojima ga veći deo tamošnje publike pamti. Domaći gledaoci još čekaju zvaničnu potvrdu kada će film stići u srpske bioskope.

Bonus video: Biković gostuje na Kurir televiziji