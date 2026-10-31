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Glumica Ognjanka Ognjanović biće sahranjena u utorak, 3. novembra, u 14.30 sati na Novom groblju u Beogradu, saopštili su iz Narodnog pozorišta u Beogradu.

Opelo počinje u 14 sati, dok će porodica saučešće u kapeli primati pre početka službe.

Datum komemoracije biće naknadno saopšten.

Ognjanka Ognjanović, koja je preminula 29. oktobra u Beogradu, bila je dugogodišnja članica ansambla Drame Narodnog pozorišta.

Rođena je 12. aprila 1949. godine u Šapcu. Gimnaziju je završila u Beogradu, gde je potom diplomirala glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, u klasi profesora Milenka Maričića u kojoj su bili i Aljoša Vučković, Predrag Ejdus, Branimir Zamolo, Predrag Miki Manojlović, Milan Caci Mihailović, Vesna Pećanac, Goran Pleša, Anđelka Ristić, Goran Sultanović...

Umetnički talenat i ljubav prema teatru nasledila je u porodici – njena majka Zagorka bila je glumica, a otac Aleksandar Ognjanović istaknuti pozorišni reditelj i osnivač Beogradskog dramskog pozorišta.

Glumački izraz Ognjanke Ognjanović Žutić odlikovao se izuzetno negovanom dikcijom, preciznim scenskim govorom i dubokim razumevanjem teksta, što joj je omogućavalo da se podjednako uspešno ostvari kako u klasičnoj dramskoj baštini, tako i u savremenim komadima, ostavljajući upečatljiv trag sa svakom ulogom.

Kao gostujuća glumica, imala je veoma zapažene nastupe na scenama Savremenog pozorišta, Teatra poezije, Malog pozorišta "Duško Radović“, Narodnog pozorišta Užice, Ateljea 212...

Anja Mandić, glumica i ćerka Ognjanke Ognjanović Foto: Zorana Jevtić

Ostvarila je više upečatljivih kreacija i u televizijskim projektima, među kojima posebno mesto zauzima naslovna uloga Mileve Ajnštajn u istoimenoj drami iz 1972. godine, po tekstu Desanke Đurić Trbuhović i Vide Ognjenović, koja je potpisala i režiju.

Prvi suprug Ognjanke Ognjanović Žutić bio je priznati solista Baleta Narodnog pozorišta, Predrag Peca Radojković, sa kojim je dobila ćerku Anastasiu, danas takođe afirmisanu glumicu Narodnog pozorišta u Beogradu.

U drugom braku sa bardom srpskog glumišta Milošem Žutićem dobila je sina Đorđa, a nakon suprugove smrti preuzela je aktivnu ulogu u očuvanju sećanja na njegov rad, pre svega kroz prestižnu Nagradu "Miloš Žutić“ koju Udruženje dramskih umetnika Srbije dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje, za ulogu koja se može okarakterisati kao tragalačka i kao putokaz u glumi, stoji na sajtu Narodnog pozorišta u Beogradu.

Video: Komemoracija Beti Đorđević