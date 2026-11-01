Slušaj vest

Glumica Vjera Mujović pokrenula je pre tri godine Međunarodni festival muzejskog teatra Muzetea sa idejom da scenska umetnost oživi kulturnu baštinu. Ove godine u prvom planu je uloga žena u umetnosti. Učestvuju trupe iz sedam zemalja: Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Španije, Nemačke i Severne Makedonije. Festival deluje pod okriljem Međunarodnog teatarskog instituta pri Unesku, a pokrenuo je i regionalni ogranak Muzetea Adriatic u saradnji s partnerom ART365. Za studente je pripremljena stručna radionica o vođenju publike kroz muzejski teatar, a program vodi dramaturg Nina Mazur.

Muzetea Foto: Ustupljena fotografija



Otvaranje je večeras u 19 časova u Muzeju nauke i tehnike. Igra se domaća tragikomedija "Artmoria" Milene Zevu i Borisa Vujičića, prvi deo trilogije "New human". Priča se odvija u bliskoj budućnosti i preispituje odnos čoveka i veštačke inteligencije. U glumačkoj podeli su Petar Benčina, Nada Macanković, Katarina Gojković, Andrej Nježić, Nevena Mihailović, Petar Petrović i Radosav Janjić.

Druge večeri, 3. novembra, na istom mestu igraju se dve predstave. Od 18 časova na programu je premijera crnogorske koreodrame "Zavjet", autorke Marije Vujović i reditelja Dušana Vojinovića. Priča prati virdžinu, ženu kojoj tradicija nameće muški identitet. U 19 časova napuljski glumac Kristijan Ico igra monodramu "Uspon i pad jednog boga". Kroz tradiciju komedije del arte i motive antičkih mitova, komad preispituje ljudske granice. Izvodi se na italijanskom, uz prevod.

Muzetea Foto: Ustupljena fotografija



Treće i poslednje večeri, 4. novembra, program prelazi u Dom Jevrema Grujića. Od 18 časova na sceni je "Darovni ćilim Cvete Agnine" iz Pirota, u režiji Juga Đorđevića. Angelina Lukić i Sofija Ristić govore o stradanju žene i pirotskom ćilimu koji je kroz istoriju značio opstanak. Festival u 20 časova zatvara "Vla Vla Vlajland Cabare" zagrebačkog kazališta Moruzgva. Glumica Ecija Ojdanić kroz spoj stendap forme i kabarea donosi priču koja iza sebe ima više od 200 izvođenja.

Muzetea Foto: Ustupljena fotografija