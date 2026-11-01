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Misterija žene koja je prethodnih dana privlačila pažnju na ulicama Beograda konačno je razotkrivena. Reč je o glumici Teodori Ristovski, čija su neobična pojavljivanja bila uvod u predstavljanje dugoočekivanog filma fantastike "Saligija" u režiji Petra Ristovskog, koji u bioskope širom Srbije stiže 4. decembra.

Teodora Ristovski Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



U prisustvu autorske i glumačke ekipe i predstavnika medija, na platou pored spomenika Nikole Pašića otkriveno je sedam scenografskih instalacija na otvorenom koje simbolizuju sedam smrtnih grehova, centralni motiv filma "Saligija", čiji scenario potpisuje Teodora. Ova dramska umetnica pojasnila je medijima kako je došla na ideju da ga napiše.

- Sve je krenulo u vreme onog zatvaranja zbog pandemije. Bili smo zaključani u četiri zida i posmatrali kako životinje slobodno šetaju praznim ulicama. Tada mi je postalo jasno da smo sami sebe saterali u ćošak. Počela sam da pišem o zemlji koja se pobunila protiv ljudske bahatosti. U ovoj priči planeta nije pozadina, već glavni lik koji ljude primorava da se suoče sa sopstvenim posrnućem. Kroz sedam karaktera prelamamo sedam smrtnih grehova, a meni je pripao blud - otkrila je scenaristkinja i glumica.

Teodora Ristovski Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES



Pored Teodore, u filmu igraju i Bojana Grabovac, Pavle Jerinić, Slobodan Boba Aleksić, Vladan Milić, Miloš Lalović i Danilo Lončarević. Nešto više od mesec dana od premijere saznali smo zbog čega je autorski tim došao na ideju da na neobičan način počne promociju ovog ostvarenja.

- Odlučili smo se za misteriozni početak promocije ovog filma zato što je i sam film po žanru misterija s mešavinom fantastike. Snimanje smo počeli pre otprilike pet godina i proces je bio izuzetno dugačak, ali smo veoma srećni i zadovoljni kako je film ispao na kraju. Saradnja sa ovim talentovanim ljudima bila je jedinstveno iskustvo. Uspeli smo da napravimo film kakav publika u Srbiji, siguran sam, nije imala prilike da vidi na srpskom jeziku - izjavio je reditelj Petar Ristovski.

Inače, izgled instalacija, koje su privukle pažnju prolaznika na Trgu Nikole Pašića, osmislio je autorski tim filma zajedno s dizajnerom i scenografom Sašom Ivanovićem.

film Saligia Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES