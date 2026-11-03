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Anđeoski glas Sare Brajtman oduvek je ostavljao snažan utisak na Tončija Huljića, koji za njen koncert u Beogradu, zakazan za 24. novembar u Sava centru, priprema posebna iznenađenja.

„Pišem i neke pesme za nju. Videćete“, otkrio je Tonči Huljić i dodao da će se melodije savršeno uklopiti u zimsku čaroliju koja nas očekuje u novembru. Osim što su gotovo vršnjaci, Huljić i Brajtman veliku pažnju posvećuju scenografiji koja je efektna i raskošna, a istovremeno dostojanstvena i elegantna. Upravo takva scenografija, kojom je Sara Brajtman tokom prošlogodišnje turneje „A Winter Symphony“ oduševila publiku širom Sjedinjenih Američkih Država, ovoga puta očaraće i evropske metropole.

Bezvremenski hitovi poput „Time to Say Goodbye“ i čuvene numere iz mjuzikla „The Phantom of the Opera“ doneli su ovoj sopranistkinji svetsku slavu. Muzička diva priznaje da svoje koncerte voli da obogati nastupima odabranih gostujućih muzičara, a Tončija Huljića smatra idealnim izborom za posebno iznenađenje na evropskoj turneji. „Saradnja sa Tončijem pokazala se kao savršena kombinacija, posebno za ovaj deo Evrope, gde je on veoma poznat i omiljen“, izjavila je Sara Brajtman. Sara Brajtman jedna je od vodećih umetnica klasičnog krosovera, a veliki uspesi koje je ostvarila u popularnoj muzici, mjuziklima i operi doneli su joj titulu jedine umetnice na svetu koja je istovremeno zauzela prvo mesto na Bilbordovim listama plesne i klasične muzike.

1/4 Vidi galeriju Tonči Huljić nastupiće sa Sarom Brajtman u Beogradu Foto: Promo

Tonči Huljić ima velika očekivanja od ove uzbudljive saradnje, a posebno se raduje ponovnom susretu sa klasičnim krosoverom. „Vraćam se svojoj staroj ljubavi, a to je krosover muzika. To je nešto uz šta bih želeo elegantno da ostarim“, priznao je Huljić. Dolazak svetski poznate sopranistkinje Sare Brajtman u Beograd, gde će 24. novembra nastupiti u Sava centru, ideja je koju Alen Ključe iz Star produkcije razvija već nekoliko godina. On je zaslužan za organizaciju jugoistočnog dela evropske turneje, s obzirom na to da je Star produkcija, pored Hrvatske, Slovenije i Srbije, generalni promoter i u Češkoj, Mađarskoj i Slovačkoj. Od samog početka u ovom muzičkom projektu video je mesto i za Tončija Huljića, prepoznajući potencijal njihove saradnje i priliku za poseban muzički doživljaj.