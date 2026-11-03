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Nova, četvrta sezona HBO Original serije "Pozlaćeno doba" (The Gilded Age) dostupna je na HBO Max platformi. Sezona od osam epizoda donosi nove epizode svakog ponedeljka u 20.00 časova na HBO kanalu, dok će istovremeno biti dostupne i na striming platformi HBO Max.

Smeštena u period velikih društvenih promena krajem 19. veka, serija nastavlja da prati ambicije, moć i sukobe među najuticajnijim njujorškim porodicama. U četvrtoj sezoni Berta Rasel suočava se s posledicama svojih odluka nakon što je promenila pravila igre u visokom društvu, dok Agnes van Rajn nastoji da ponovo učvrsti svoj položaj. U međuvremenu, Merijan kreće novim životnim putem, a Pegi pokušava da pronađe prihvatanje u porodici svog budućeg supruga.

U glavnim ulogama vraćaju se Keri Kun, Kristin Baranski, Sintija Nikson, Morgan Spektor, Luiza Džejkobson i Dene Benton, uz brojnu glumačku ekipu koju čine neka od najpoznatijih imena američke televizijske i pozorišne scene.

Pozlaćeno doba
serija Pozlaćeno doba Foto: HBO

Seriju je kreirao, napisao i izvršno producirao Džulijan Felouz. Izvršni producenti su i Sali Ričardson-Vitfild, Sonja Vorfild, Garet Nim, Dejvid Kroket, Bob Grinblat, Kejt Čerčil, Davita Skarlet i Ilejn Aronson. Serija je nastala u zajedničkoj produkciji HBO-a i kompanije Universal Television, koja posluje u okviru Universal Studio Group.

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