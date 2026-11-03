Rat za prevlast se nastavlja: Stigla je četvrta sezona hita "Pozlaćeno doba"
Nova, četvrta sezona HBO Original serije "Pozlaćeno doba" (The Gilded Age) dostupna je na HBO Max platformi. Sezona od osam epizoda donosi nove epizode svakog ponedeljka u 20.00 časova na HBO kanalu, dok će istovremeno biti dostupne i na striming platformi HBO Max.
Smeštena u period velikih društvenih promena krajem 19. veka, serija nastavlja da prati ambicije, moć i sukobe među najuticajnijim njujorškim porodicama. U četvrtoj sezoni Berta Rasel suočava se s posledicama svojih odluka nakon što je promenila pravila igre u visokom društvu, dok Agnes van Rajn nastoji da ponovo učvrsti svoj položaj. U međuvremenu, Merijan kreće novim životnim putem, a Pegi pokušava da pronađe prihvatanje u porodici svog budućeg supruga.
U glavnim ulogama vraćaju se Keri Kun, Kristin Baranski, Sintija Nikson, Morgan Spektor, Luiza Džejkobson i Dene Benton, uz brojnu glumačku ekipu koju čine neka od najpoznatijih imena američke televizijske i pozorišne scene.
Seriju je kreirao, napisao i izvršno producirao Džulijan Felouz. Izvršni producenti su i Sali Ričardson-Vitfild, Sonja Vorfild, Garet Nim, Dejvid Kroket, Bob Grinblat, Kejt Čerčil, Davita Skarlet i Ilejn Aronson. Serija je nastala u zajedničkoj produkciji HBO-a i kompanije Universal Television, koja posluje u okviru Universal Studio Group.