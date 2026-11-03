Slušaj vest

Romeo i Julija - dvoje mladih zaljubljenih koji se nalaze između ljubavi i mržnje, strasti i strogih pravila svojih zavađenih porodica. Oni prkose svetu koji ne ostavlja prostor njihovoj ljubavi i biraju jedno drugo uprkos zabranama, strahu i neizbežnosti tragedije. Njihova priča postaje simbol ljubavi koja je sposobna da se suprotstavi čak i najdubljim i najnepomirljivijim podelama.

U predstavi se tradicionalni flamenko susreće sa savremenim plesom i džezom, pretvarajući dobro poznatu priču u snažno, emotivno i savremeno scensko delo. Ovde ples postaje jezik osećanja - kroz ritam, pokret i ekspresiju prenose se strast, nežnost, ljubomora, bol i očaj junaka. Živi muzičari su na sceni tokom cele predstave, stvarajući posebnu atmosferu i postajući sastavni deo radnje.

Posebnu ulogu u predstavi ima David Gutierrez Molina - poznati flamenko plesač snažne scenske energije i međunarodne karijere. Tokom svoje karijere nastupao je pred publikom u više od 50 zemalja na pet kontinenata. Zbog svoje harizme, snažnog izvođenja i sposobnosti da od prvog pokreta osvoji pažnju publike, nazivaju ga „Freddie Mercuryjem flamenka“.

„Romeo and Juliet“ je priča o ljubavi koja ne priznaje zabrane, o strasti koja je jača od mržnje i o dvoje ljudi spremnih da se suprotstave celom svetu zbog svog osećanja. Šekspir se ovde susreće sa flamenkom, a večna ljubavna priča dobija novo, snažno i izuzetno emotivno scensko lice.

Foto: Promo