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Legendarna glumica Jelena Žigon, koju generacije gledalaca pamte kao priju Jelenu Todorović iz kultnog filmskog serijala „Žikina dinastija“, rođena je na današnji dan, 3. novembra 1933. godine, u Beogradu. Jedna od najlepših i najotmenijih glumica jugoslovenske kinematografije iza sebe je ostavila desetine nezaboravnih uloga, ali i ljubavnu priču sa suprugom Stevom Žigonom, koja je trajala više od četiri decenije i koju je prekinula tek njegova smrt.

Pogledajte u galeriji fotografije Jelene Žigon iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Jelena Žigon u mladosti Foto: printscreen/KlasikTV

Jelena, rođena kao Jelena Jovanović, poticala je iz ugledne porodice. Njen deda bio je Mitar Martinović, crnogorski general i nekadašnji predsednik vlade Kraljevine Crne Gore. Još kao devojka opredelila se za glumu, a prve filmske korake napravila je 1953. godine u ostvarenju „Opštinsko dete“.

Tokom bogate karijere snimila je više od 50 igranih i 15 televizijskih filmova, među kojima su „Ljubav i moda“, „Jutro“, „Prvi građanin male varoši“, „Vruć vetar“ i „Ravna gora“. Ipak, najveću popularnost donela joj je uloga Jelene Todorović u „Žikinoj dinastiji“, u kojoj je igrala uz Dragomira Bojanića Gidru i Marka Todorovića.

Zaljubila se u asistenta, a on joj godinu dana slao anonimna pisma

Foto: Printscreen/Youtube

Jelena je Stevu Žigona upoznala 1950. godine na Akademiji, kada je imala svega 17 godina, dok je on, tada dvadesetčetvorogodišnjak, radio kao asistent.

Između njih su se rodile simpatije, ali Stevo nije želeo otvoreno da joj se udvara zbog odnosa asistenta i studentkinje. Umesto toga, gotovo godinu dana slao joj je anonimna ljubavna pisma, pokušavajući da osvoji njeno srce.

- U Stevu sam se zaljubila još sa 17 godina na Akademiji, gde je radio kao asistent. Od onda sam pod njegovom rediteljskom palicom - ispričala je Jelena mnogo godina kasnije, na predstavljanju knjige „Tako je govorio Žigon“.

Stevo Žigon u Otpisanima Foto: Printscreen/Youtube

Kada je došlo vreme da upozna njene roditelje, Stevo je u njihov dom stigao sa violinom. Iza tog neobičnog gesta krila se potresna priča iz njegove mladosti.

Naime, tokom zatočeništva u koncentracionom logoru svirao je u orkestru, a orkestarsko odelo koje je nosio ispod zatvorske odeće pomagalo mu je da preživi hladnoću. Violina je tako za njega predstavljala simbol preživljavanja, a sada se nadao da će mu doneti sreću i u ljubavi.

Venčali se posle osam godina, a onda dobili dvoje dece

Jelena i Stevo venčali su se 1958. godine, osam godina nakon prvog susreta. Iste godine dobili su sina Nikolu, a kasnije i ćerku Ivanu.

Foto: Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

- Godina 1958. unela je u moj život bitne promene. Oženio sam se Jelenom Jovanović i dobio sina Nikolu, danas cenjenog i intrigantnog slikara. Gospođa Žigon potpisivala se Jelena Jovanović-Žigon. Bilo je dobronamernih koji su taj potpis čitali ovako: Jelena Jovanović minus Žigon - svojevremeno je ispričao Stevo.

Njihova deca nasledila su umetnički dar roditelja. Ivana je izgradila glumačku karijeru, dok se Nikola posvetio slikarstvu, diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i izlagao svoja dela u brojnim evropskim gradovima.

Poslednju noć Stevinog života proveli su zajedno

Foto: Kurir

Velika ljubav Jelene i Steve trajala je sve do 28. decembra 2005. godine, kada je slavni glumac preminuo. Njihova ćerka Ivana kasnije je u memoarima opisala poslednje zajedničke trenutke porodice.

- Stevinu poslednju noć probdeli smo zajedno kod kuće, on, mama, ja i pas Bimbo. Ležao je kraj njegovih nogu nepomičan, nepomičniji od Steve, a ja sam čitavu noć pevala svom tati o danu pobede nad fašizmom i ponajviše Bulata Okudžavu. Toga jutra nisam primetila da sam ozdravila i da više nemam temperaturicu koja me je pratila poslednja dva meseca. Osećala sam samo jednu čudnu stvar. Moja ruka, kojom sam čitavu noć držala tatinu ledenu ruku, nije se hladila. Zapravo, tokom noći postajala je sve toplija - napisala je Ivana.

Poslednje dane Jelena je provodila uz poeziju

Pogledajte u galeriji fotogrfije Jelene Žigon kao prija Jelene u "Žikinoj dinastiji":

1/8 Vidi galeriju Jelena Žigon u Žikinoj dinastiji Foto: Printscreen/Youtube

Jelena Žigon preminula je 10. aprila 2018. godine u Beogradu, u 85. godini života. Do samog kraja ostala je privržena umetnosti, a naročito poeziji, koju je volela i često govorila napamet.

Njena ćerka Ivana kasnije je za „Gloriju“ opisala kako su izgledali majčini poslednji dani, otkrivši da joj je čitala stihove dok je Jelena, uprkos bolesti, uspevala da ih nastavi po sećanju.

- Šaputala sam joj: "Majko, tvoje srce je nitima poezije direktno konektovano sa srcem vasione. Zato si uvek ostala mlada i lepa". Čekala sam da se probudi iz sna nekad i po nekoliko sati, da bih joj, na svoju sramotu, iz knjige čitala stihove Dušana Kostića o maslinama, narandžama, moru i arhipelazima, dok se ona nadovezivala na njih i u osamdeset petoj godini ih govorila napamet.

Foto: Dragana Udovičić

Kako je Ivana ispričala, majka se posebno radovala posetama unuka, a njenu smirenost pamti i iz njihovog poslednjeg susreta.

- Bila sam mirna, gotovo ozarena svetlošću koja ju je obasjavala dok je odlazila. Njen izraz lica, dostojanstvo, spokoj i u tom trenutku, kao hiljadu puta do tada, dao mi je snagu. Sada više nisam, naravno, samo mirna. Nedostaje mi. Plačem za njom. Toliko smo toga propustili.

Video: Ivana Žigon