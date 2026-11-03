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Glumac i voditelj Milan Kalinić pojavio se danas na sahrani glumice Ognjanke Ognjanović, majke Anastasie Anje Mandić, kako bi joj odao poslednju počast. Na Novo groblje u Beogradu stigao je sa cvećem, a njegovo prisustvo privuklo je pažnju zbog porodične veze koju sa Anjom neguje već četiri decenije.

Milan Kalinić je toliko bio blizak s pokojnom glumicom da je nakon održanog opela nosio kovčeg s posmrtnim ostacima Ognjanke Ognjanović.

Iako nisu u krvnom srodstvu, Milan i Anja odrasli su kao brat i sestra, a njihovi životi isprepletali su se nakon razvoda njihovih roditelja.

Foto: Nemanja Nikolić

Naime, Anjina majka Ognjanka Ognjanović bila je u braku sa baletskim umetnikom Predragom Radojkovićem. Nakon njihovog rastanka, Predrag je započeo ljubavnu vezu sa majkom Milana Kalinića, zbog čega su Anja i Milan još u mladosti postali veoma bliski.

U galeriji pogledajte ko je od glumaca došao na sahranu Ognjanke Ognjanović:

1/24 Vidi galeriju Sahrana Ognjanke Ognjanović Foto: Nemanja Nikolić

Njihovo prijateljstvo preraslo je u odnos nalik bratsko-sestrinskom, koji su sačuvali do danas.

U galeriji pogledajte još fotografija s poslednjeg ispraćaja Ognjanke Ognjanović:

1/50 Vidi galeriju Sahrana Ognajnke Ognjanović na Novom groblju Foto: Nemanja Nikolić

„Stekla sam dva mangupa, brata i prijatelja“

Koliko joj Milan znači, Anja je otkrila u maju ove godine, kada je na Instagramu objavila zajedničke fotografije i emotivnom porukom se prisetila njihovog odrastanja.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/6 Vidi galeriju Anja Mandić i Milan Kalinić Foto: Printscreen/Instagram

- I došao je mesec i dan koji sam zapamtila davno, tada smo se upoznali, a sada smo „samo“ 40 godina zajedno u dobru i zlu. Izgledalo je kao da će sve poći naopako, moj tata se zaljubio u vašu mamu i odjednom sam morala da provodim dane sa vama. Stekla sam dva mangupa, brata, prijatelja, koja su me ceo život čuvala i negovala. Još uvek čekate da uđem u ulaz kad se vraćamo kući. Neke ljubavi nikad ne prolaze. Samo bujaju. Vidimo se na podijumu! - napisala je tada glumica.

Anja Mandić oprostila se od majke potresnim rečima

Glumica Ognjanka Ognjanović preminula je 29. oktobra u Beogradu, u 77. godini. Bila je dugogodišnja članica ansambla Drame Narodnog pozorišta, a iza sebe je ostavila brojne pozorišne i televizijske uloge.

Foto: Kurir

Njena ćerka Anja, koja je privatni život oduvek nastojala da sačuva od javnosti, od majke se oprostila emotivnom porukom.

- U koju reč stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te hrabra naša, dušo moje duše - napisala je Anja.

Video: Milan Kalinić u emisiji Realna priča